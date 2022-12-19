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投資移民新政 有利全家移民

記者張宏╱洛杉磯報導
中國想全家移民的人再次瞄準美國投資移民。今年3月EB-5區域中心法案再次重啟，投資額為80萬元起。（unsplash圖片）
中國想全家移民的人再次瞄準美國投資移民。今年3月EB-5區域中心法案再次重啟，投資額為80萬元起。（unsplash圖片）

中國想全家移民的人再次瞄準美國投資移民。今年3月EB-5區域中心法案再次重啟，投資額是80萬元起，尤其是高失業、農村和基建項目的區域中心項目，每年會占當年簽證指標的32%，開放單獨申請通道。

華人王小姐今年投資移民的臨時綠卡又要更新了，她說，已擁有臨時綠卡很久，但因為排期停滯，遲遲拿不到正式綠卡。她現在只能放棄之前的投資項目，轉向今年新政強調的高失業、農村和基礎建設項目，這些沒有排期，拿到臨時綠卡兩年後就能拿正式綠卡，比這種遙遙無期的等待要有盼頭。

華人律師李軍最近頻頻接到客人投資移民的申請和詢問，他表示，投資移民申請在疫情三年期間屬於停滯狀態，這次拜登簽署的開支法案讓EB-5區域中心法案重啟。因為是今年開始的新政，還沒有任何申請人占用簽證指標，也就不存在排期問題，這對那些想和21歲以下子女一起全家移民的申請者，無疑是最快最好的方法。通常全家人一年半就能拿到臨時綠卡，這對於想全家移民，且資金方便拿出的家庭無疑是有吸引力的。法令授權6月開始，設計區域中心項目也需要幾個月時間，因此一些位於農村和基礎設施關聯的項目也是剛剛出來，這些項目除了基礎建設是政府主導的項目，其他都是私營區域中心。

他說，投資移民十多年經歷起伏，這次新政無疑會帶來新的投資移民熱潮，因為美國還是有吸引力。現在申請者多數是來自中國有創業背景的技術性人才，也有之前因為排期導致綠卡停滯的投資移民項目的申請者。現在目標就業區項目是80萬元，非目標就業區是105萬元，雖然比之前的50萬元多，但是對於要辦理投資移民的人來說不算什麼。除了金額外，投資人申請的資格和背景都和之前一樣，沒有任何變化，一年預計有3200個名額，開始的頭兩年肯定速度比較快，如果之後大家都來申請，就可能出現擁堵，因此建議有意向的人早做準備。

李軍並補充說，如在同一區域中心的前提下，如想撤掉第一個項目，可拿第一個投資的錢作為抵押，或是區域中心貸款給申請者補足新項目的差額。如果是不同區域中心的兩個申請，在較快的那個進入移民局審核階段，要做出取捨的時候，再撤銷其中較慢的那個。

李軍也提醒所有的投資移民申請者，所有的商業活動都有風險，包括有被人欺騙的風險。他建議選擇項目時，申請者要直接和區域中心項目方具體討論細節。現在不少申請者都是很老練的商人，有自己的鑑別能力。

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