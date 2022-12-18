下載世界日報App新版 掃碼最快 白色Logo唯一認證

掃描QR code，立刻下載世界日報App。（世界日報）

世界日報 行動App 12月17日起全新改版上架，使用手機 或平板電腦均可下載，用掃碼是最快最正確方式。白色「Logo」唯一認證，隨時隨地一手掌握世界最新資訊及豐富內容。

不論是蘋果系統的App Store，或是Andriod系統的Google Play，請搜尋「世界日報」關鍵字，點選有WJ白底黑紅字圖示「世界日報：一網帶您看遍世界」的最新App下載，並移除原有的黃色舊版App。

蘋果手機用戶，App Store部分，如果是用繁體中文，那麼要搜尋「世界日報」；如果手機設定是英文，那麼要搜尋「World Journal」；如果你是用簡體字輸入，那麼是「WJ 世界日報」。

世界日報新版App特點：

1.即時新聞，最新消息不漏接

自訂推播選項不擾人，大事趣聞即時更新。

2.報紙閱讀，手機平板都OK

提供一周報紙在載具上點選，走到哪看到哪。

3.在地消息，掌握社會脈動

編採團隊橫跨東西岸，蒐羅美國當地及華人社區大小事。

4.視頻影音，豐富內容隨心看

深度新聞、居家生活、奇聞異事，視頻搶先看

5.「我的頻道」新功能 下拉選單我做主

新版App共有26個頻道，使用者可按喜好調整頻道排序

6.搜索功能更精準

新版App的搜尋功能更強大，站內搜尋更精準；只要輸入關鍵字，相關新聞一目瞭然。

7.多元方式分享 將好資訊廣泛傳播

新版App增加多元分享方式，讓您可以一鍵將內容分享給親朋好友

8.大數據驗算 猜你最喜歡

新App文末利用大數據演算，推薦您最適合的延伸閱讀。

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