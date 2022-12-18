我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／冠軍賽1秒都別眨眼 梅西6項紀錄封神預備

中專家警告：中國感染高峰期馬上到來 保護好老年人

藥搶到手能否送達碰運氣 選擇國家郵政比普通清關友好

記者趙健／洛杉磯報導
泰諾退燒藥成為「愛心跨國藥包」的必備品。（記者趙健／攝影）
泰諾退燒藥成為「愛心跨國藥包」的必備品。（記者趙健／攝影）

隨著中國防疫政策突然間直接鬆綁，新冠感染病例驟增，各地民眾掀起「搶藥風潮」，很多退燒藥、止痛藥和感冒藥紛紛斷貨。而在大洋彼岸，部分南加華人也開始行動，幫國內親友代購藥品郵寄回國。

華人張女士稱，她日前通過美國郵政局（USPS）「優先快件」將包裹寄出，運費105元。如此大費周章寄藥回中國，因為父母家中沒有足夠的囤藥，而附近藥店已經完全買不到退燒藥了。 「這次我寄了止痛藥、止咳藥、維生素補劑、潤喉糖等，既然要寄就多寄一些，反正這些常用藥有備無患。」

張女士表示，雖然也並不確定這些藥送達需要多久，甚至不確定是否會被海關人員扣押，但還是值得一試。父母如果被感染新冠，沒有藥會非常難受。 「近三年來，國際包裹的運輸時間早已變成了玄學。我上個月寄的包裹10天就收到了，但在9月份寄的包裹至今還沒有送達。這次寄了一包藥，雖然不是處方藥，但也不確定被海關沒收。」

另一位華人留學生Steven說，自己也給父母和在中國的女朋友買了一些藥寄回去，自己之前感染過新冠，深知症狀難受，希望能夠幫助到中國的家人。

華人楊先生說，「我在糾結要不要給我爸媽寄藥，之前覺得挺有必要，但現在基本上放棄了。一方面是買藥太難，住家附近的幾個藥店都被搶空了，再一個是寄送時間難以捉摸，有可能藥寄過去了父母已自行康復了。」

近期很多華人寄出「愛心跨國藥包」，不過每個包裹的運送效率卻差異極大。有多位華人稱自己的包裹被卡在清關流程。在一個經驗分享留言區，有人表示，目前還沒有聽說裝有藥物包裹被順利送達的案例，全都被海關沒收了。但也有人表示，自己寄回中國的包裹一周就到了。

一家華人國際快遞代理公司的部門負責人稱，目前這種情況下，最好不要找DHL、FedEx這類商業快遞，而應選擇USPS這種國家郵政。因為各國郵政快遞都是通過郵政海關入境，相對普通清關比較友好；而商業快遞的藥品清關手續非常麻煩，需要多種文件證明藥品的成分和來源。另外，如果想要快速通關，建議藥品的數量不要超過八瓶，同款藥品不超過三瓶，而藥品價值不要超過380元人民幣（約54美元）。

張女士在寄回中國的泰諾退燒藥盒上，貼中文說明「退燒止痛藥：6小時2顆，一天最多6...
張女士在寄回中國的泰諾退燒藥盒上，貼中文說明「退燒止痛藥：6小時2顆，一天最多6顆」。（圖：受訪人提供）

華人 美國郵政 南加

上一則

下載世界日報App新版 掃碼最快 白色Logo唯一認證

下一則

南加藥荒 代購乘機牟利？量販店有人成箱買還直播

延伸閱讀

好市多感冒藥被掃貨 業者：寄中國恐遭海關沒收

好市多感冒藥被掃貨 業者：寄中國恐遭海關沒收
中國民眾哄搶進口退燒藥 代購與海外售價相差數倍

中國民眾哄搶進口退燒藥 代購與海外售價相差數倍
病毒多發 嬰兒退燒藥斷貨 華人家長急

病毒多發 嬰兒退燒藥斷貨 華人家長急
鮮于濤 記錄生活感恩父母

鮮于濤 記錄生活感恩父母
陸阻台多項食品進口 台商：陸海關對各國一視同仁

陸阻台多項食品進口 台商：陸海關對各國一視同仁
北京又喊清零…外地馳援、發放補貼 保障最後1公里

北京又喊清零…外地馳援、發放補貼 保障最後1公里

熱門新聞

國稅局近年提高查稅力度，捕獲違規納稅行為。（unsplash.com）

專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅

2022-12-11 18:28
原本擁有光明未來的南加州28歲華女Charli，因為罹患罕見病，目前處於崩潰的邊緣。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺

2022-12-16 15:12
聖蓋博谷的華人吃貨們不約而同的都會有周末在華埠遠東廣場排隊兩個小時只為吃他家辣味炸雞三明治的記憶。（記者張宏／攝影）

全美最辣炸雞 LA華埠排隊兩小時 巴沙迪那開新店

2022-12-14 19:53
屍體於爾灣加大的社會科學教學樓附近發現。（UCI Maps）

南加爾灣亞裔男殺害同住老嫗 再跳樓自殺

2022-12-14 18:57
有一款約15元的好市多禮盒，吸引華人瘋狂掃貨。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？

2022-12-09 16:08
橙縣華裔衛生局長周昭龍(Clayton Chau)。（橙縣政府官網）

南加華裔官員談種族歧視危害 反被罵「滾回中國」並被噓

2022-12-12 18:43

超人氣

更多 >
蛋缺一盒難求 早餐成本翻倍

蛋缺一盒難求 早餐成本翻倍
哈利自曝「第一次」獻給她 美魔女矢口否認

哈利自曝「第一次」獻給她 美魔女矢口否認
布蘭妮成天發裸照 老公說出真心話 含淚力挺？

布蘭妮成天發裸照 老公說出真心話 含淚力挺？
2023股市預測千百種 只看這則就瞭然於心

2023股市預測千百種 只看這則就瞭然於心
世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅

世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅