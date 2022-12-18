藥搶到手能否送達碰運氣 選擇國家郵政比普通清關友好

泰諾退燒藥成為「愛心跨國藥包」的必備品。（記者趙健／攝影）

隨著中國防疫政策突然間直接鬆綁，新冠感染病例驟增，各地民眾掀起「搶藥風潮」，很多退燒藥、止痛藥和感冒藥紛紛斷貨。而在大洋彼岸，部分南加華人 也開始行動，幫國內親友代購藥品郵寄回國。

華人張女士稱，她日前通過美國郵政 局（USPS）「優先快件」將包裹寄出，運費105元。如此大費周章寄藥回中國，因為父母家中沒有足夠的囤藥，而附近藥店已經完全買不到退燒藥了。 「這次我寄了止痛藥、止咳藥、維生素補劑、潤喉糖等，既然要寄就多寄一些，反正這些常用藥有備無患。」

張女士表示，雖然也並不確定這些藥送達需要多久，甚至不確定是否會被海關人員扣押，但還是值得一試。父母如果被感染新冠，沒有藥會非常難受。 「近三年來，國際包裹的運輸時間早已變成了玄學。我上個月寄的包裹10天就收到了，但在9月份寄的包裹至今還沒有送達。這次寄了一包藥，雖然不是處方藥，但也不確定被海關沒收。」

另一位華人留學生Steven說，自己也給父母和在中國的女朋友買了一些藥寄回去，自己之前感染過新冠，深知症狀難受，希望能夠幫助到中國的家人。

華人楊先生說，「我在糾結要不要給我爸媽寄藥，之前覺得挺有必要，但現在基本上放棄了。一方面是買藥太難，住家附近的幾個藥店都被搶空了，再一個是寄送時間難以捉摸，有可能藥寄過去了父母已自行康復了。」

近期很多華人寄出「愛心跨國藥包」，不過每個包裹的運送效率卻差異極大。有多位華人稱自己的包裹被卡在清關流程。在一個經驗分享留言區，有人表示，目前還沒有聽說裝有藥物包裹被順利送達的案例，全都被海關沒收了。但也有人表示，自己寄回中國的包裹一周就到了。