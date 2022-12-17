病毒多發 嬰兒退燒藥斷貨 華人家長急

美國各大藥店和超市裡的嬰兒專用退燒藥告急。（圖：受訪者提供）

隨著新冠病毒、流感 病毒、呼吸道合胞病毒（RSV）三種病毒近期多發肆虐，很多南加地區的兒童出現不同程度感染症狀。與此同時，美國各大藥房和超市裡的嬰兒專用的感冒藥卻嚴重告急，南加地區幾多位華人 媽媽表示不安和焦急。

據一位家住爾灣的華人媽媽J女士稱，她聽說當下北美的流感比新冠病毒傳播的還要厲害，尤其是RSV。而小朋友專用的感冒退燒藥根本買不到，就連網上購買也非常困難，她已經連續幾天在Target 網站上查看是否有到貨，一直沒有消息。目前的情況是，從加拿大到美國，所有的嬰兒專用的感冒藥都已經斷貨，購藥非常困難。

另一位華人媽媽也表示，最近流感非常嚴重，幼兒園小朋友深受其害。「有一個朋友的孩子這兩天40度高燒一直不退，今天去了急診檢查是病毒感冒，醫生開了處方，去CVS找了三圈都沒有找到這種嬰兒退燒藥，最後才發現，原來全部都被搶光了。」

針對此情況，記者走訪了洛杉磯市多家藥店和超市發現，這股兒童退燒藥的搶購目標主要集中在泰諾（Tylenol） 和美林（Motrin）的嬰兒專用退燒滴劑。無論是藥房還是超市，這兩類退燒藥的貨架上全都空空如也。不僅是線下超市，就連供庫存充裕的亞馬遜網站上，這兩款藥也都沒有現貨，需要等待至少兩周才能收到藥物。