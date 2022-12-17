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病毒多發 嬰兒退燒藥斷貨 華人家長急

記者趙健／爾灣市報導
美國各大藥店和超市裡的嬰兒專用退燒藥告急。（圖：受訪者提供）
美國各大藥店和超市裡的嬰兒專用退燒藥告急。（圖：受訪者提供）

隨著新冠病毒、流感病毒、呼吸道合胞病毒（RSV）三種病毒近期多發肆虐，很多南加地區的兒童出現不同程度感染症狀。與此同時，美國各大藥房和超市裡的嬰兒專用的感冒藥卻嚴重告急，南加地區幾多位華人媽媽表示不安和焦急。

據一位家住爾灣的華人媽媽J女士稱，她聽說當下北美的流感比新冠病毒傳播的還要厲害，尤其是RSV。而小朋友專用的感冒退燒藥根本買不到，就連網上購買也非常困難，她已經連續幾天在Target網站上查看是否有到貨，一直沒有消息。目前的情況是，從加拿大到美國，所有的嬰兒專用的感冒藥都已經斷貨，購藥非常困難。

另一位華人媽媽也表示，最近流感非常嚴重，幼兒園小朋友深受其害。「有一個朋友的孩子這兩天40度高燒一直不退，今天去了急診檢查是病毒感冒，醫生開了處方，去CVS找了三圈都沒有找到這種嬰兒退燒藥，最後才發現，原來全部都被搶光了。」

針對此情況，記者走訪了洛杉磯市多家藥店和超市發現，這股兒童退燒藥的搶購目標主要集中在泰諾（Tylenol） 和美林（Motrin）的嬰兒專用退燒滴劑。無論是藥房還是超市，這兩類退燒藥的貨架上全都空空如也。不僅是線下超市，就連供庫存充裕的亞馬遜網站上，這兩款藥也都沒有現貨，需要等待至少兩周才能收到藥物。

華人張女士分享了自己的購藥經驗，她建議媽媽們可以提前先給藥房打電話詢問庫存情況，確定有貨再去購買。特別是有處方，買到的機率更大。另外，像CVS和Walgreens這樣的藥店比較容易缺貨，而像Target和Costco等超市，因為不是專門的藥店，有貨的可能性大很多。「其實除了泰諾和美林外，也有一些其他品牌可以選擇，比如Target的自有品牌up&up，成分也基本一樣。」

一位華人爸爸表示，他尋遍了整個爾灣才找到一盒泰諾。（圖：受訪者提供）
一位華人爸爸表示，他尋遍了整個爾灣才找到一盒泰諾。（圖：受訪者提供）
爾灣一家藥店的貨架快被掃光。（圖：受訪者提供）
爾灣一家藥店的貨架快被掃光。（圖：受訪者提供）

華人 流感 Target

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