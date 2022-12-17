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防中國疫情輸入 快打疫苗戴口罩

記者張宏／洛杉磯報導
少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）16日舉辦網路會議，討論主題是「日益增長的美國老年人群，加州在保護年長者以及殘疾人群方面領先」。（zoom截圖）
少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）16日舉辦網路會議，討論主題是「日益增長的美國老年人群，加州在保護年長者以及殘疾人群方面領先」。（zoom截圖）

中國傳染人數激增意味可能會有更多感染者進入美國，加州公衛局官員呼籲民眾及時接種疫苗、戴口罩和提前制定治療計畫。少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）16日舉辦網路會議，討論主題是「日益增長的美國老年人群，加州在保護年長者及殘疾人群方面領先」。

加州老齡化部門主任Susan DeMarois表示，加州22%以上人群是年過65歲長者。新冠疫情死亡人數中70%是65歲以上。年長者目前與多種病毒奮戰，其中包括新冠病毒、呼吸道合胞病毒（RSV）及流感。

州公共衛生局主任Tomás Aragón博士表示，RSV病毒的陽性率在冬天激增，主要集中在兒童，目前感染趨勢在下降中。但是流感病毒的感染趨勢在上升，還沒有達到頂峰。目前加州因新冠病毒的住院率持續上升，且隨著年齡增長，死亡率也成倍增加。建議每個人接種疫苗加強針，感染了症狀要居家隔離且即時並多次檢測。

針對現在中國疫情傳染人數激增的現象，他表示，總體而言，中國的新冠病毒感染不會直接影響美國，只是可能會有更多的感染者前往美國。最好的方法是採取常識性預防措施，尤其是及時接種疫苗，使用合適的口罩（例如 N95），測試自己是否有症狀，並在被感染之前和家庭醫生制定治療計畫。

加州康復部門主管Ana Acton認為，加州長者有800多萬人，但是長者和殘疾人依然面對著來自社區的偏見，公眾也應該改變描述長者的方式，強調多樣性和這些群體對社會的貢獻。

長者和殘疾人士行動（Senior and Disability Action）執行董事Jessica Lehman表示，她自身就是一名殘疾人，長者和殘疾人是常被忽視的群體，尤其是在有色人種和少數族裔社區，長者和殘疾人的死亡率更高。在進行醫療優先抉擇時，做抉擇的人並不是長者和殘疾人，因此很難真正站在他們的立場做出抉擇。很多長者呼籲社會改變對他們稱呼和敘述方式，「那些老人」（The Olderly）和「那些遊民」類似有一種居高臨下的感覺。

加州大學家庭看護者支持中心主任Donna Benton博士表示，在疫情期間照顧生病家人的多數是他們的家人，但是這些家庭看護人的健康狀況和工作壓力問題，卻被人忽視。獨立生活社區為這些家庭看護人提供了相關的資源和幫助（https://www.caregivercalifornia.org/）。

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