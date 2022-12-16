乾旱持續 南加擴大限水、規則 最久恐至明年6月

南加大都會水務局擴大限水範圍，由原本的700萬人擴大至1900萬人。（大都會水務局）

美國西南依賴科羅拉多河供水的七州會商後，最新決定是各地都要加強供水管控，特別是加州。南加大 都會水務局因此宣布，除了自有水源與替代水源的地區，南加其他地區都必須開始更嚴格的限水令；時間至少會到2023年的4至6月，還有可能延長，因此居民都得做好心理準備。

擴大限水範圍與限水規定的最主要原因是加州的乾旱情況持續惡化，導致北水南送與科羅拉多河的供水可能中斷，科羅拉多河的兩大水庫密德湖（Lake Mead）與鮑爾湖（Lake Powell）的水甚至可能越不過堤壩，因此成為零供水的「死水」（dead pool）。因此南加大都會 水務局必須擴大限水範圍，由原本的700萬人擴大至1900萬人。

大洛杉磯 地區的影響為何？至少限水至明年6月，可能還會更長。南加大都會水務局目前的預期是限水到明年4月，但最有可能解禁的時間是6月，但是乾旱繼續的話，還可能會晚於6月。大都會水務局供水的26個機關包括洛杉磯水電局（Los Angeles Department of Water and Power）、橙縣都會水務局（Municipal Water District of Orange County）、內陸帝國公用事業局（Inland Empire Utilities Agency）都將實施各自的自願與強制節水規定。

洛杉磯水電局自2022年6月起已經實施Level 3的限水措施，但未來還會更為嚴格，包括：

・原本的可澆灌植物不變，門牌單號周一、周五，雙號周四、周日，但是新規自上午9時至下午4時禁止澆灌。

・一般水管澆水時間上限為8分鐘，省水灑水器才能延長至15分鐘，不過滴漏式澆灌與手動澆灌不受限制。

・不守規定的用戶第一次警告，之後將會收到累進罰緩。