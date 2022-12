乾旱持續 南加擴大限水、規則 最久恐至明年6月

南加大都會水務局擴大限水範圍,由原本的700萬人擴大至1900萬人。(大都會水務局)

美國西南依賴科羅拉多河供水的七州會商後,最新決定是各地都要加強供水管控,特別是加州。南加大 都會水務局因此宣布,除了自有水源與替代水源的地區,南加其他地區都必須開始更嚴格的限水令;時間至少會到2023年的4至6月,還有可能延長,因此居民都得做好心理準備。

擴大限水範圍與限水規定的最主要原因是加州的乾旱情況持續惡化,導致北水南送與科羅拉多河的供水可能中斷,科羅拉多河的兩大水庫密德湖(Lake Mead)與鮑爾湖(Lake Powell)的水甚至可能越不過堤壩,因此成為零供水的「死水」(dead pool)。因此南加大都會 水務局必須擴大限水範圍,由原本的700萬人擴大至1900萬人。

大洛杉磯 地區的影響為何?至少限水至明年6月,可能還會更長。南加大都會水務局目前的預期是限水到明年4月,但最有可能解禁的時間是6月,但是乾旱繼續的話,還可能會晚於6月。大都會水務局供水的26個機關包括洛杉磯水電局(Los Angeles Department of Water and Power)、橙縣都會水務局(Municipal Water District of Orange County)、內陸帝國公用事業局(Inland Empire Utilities Agency)都將實施各自的自願與強制節水規定。

洛杉磯水電局自2022年6月起已經實施Level 3的限水措施,但未來還會更為嚴格,包括:

・原本的可澆灌植物不變,門牌單號周一、周五,雙號周四、周日,但是新規自上午9時至下午4時禁止澆灌。

・一般水管澆水時間上限為8分鐘,省水灑水器才能延長至15分鐘,不過滴漏式澆灌與手動澆灌不受限制。

・不守規定的用戶第一次警告,之後將會收到累進罰緩。