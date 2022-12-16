海運轉運貨 低價易踩坑 從中國訂貨來美 到貨缺一半

轉運公司嘴上說「會賠付」，實則消失不回覆，概不負責。（圖：受訪者提供）

由於物價和匯率的問題，一些商品在美國這裡售價非常高，而在中國價格卻十分優惠。許多華人 便使用轉運，將中國國內的商品運來美國，其中海運因價格實惠，可運貨物種類多，受到許多華人青睞。然而中美海運到處都是坑，南加州 一位華人董女士近日分享一次不愉快的海運貨物經歷。

董女士說，自己是樂高迷，喜歡拼裝和收集樂高，由於家中樂高太多，就想買幾個樂高展示盒把樂高放起來，但是在美國各大網站搜索之後，似乎沒有在賣，而亞馬遜和Ebay上一個展示盒售價一百多元。在這種情況下，她便想到了便宜實惠的海運，在社交平台上找到一家中美海運集運公司，想在國內先買幾個盒子試試看。

該公司有一個微信 小程序，顧客只需要把貨物寄到轉運站，工作人員就會稱重打包一段時間後寄出。轉運的價格非常誘人，12千克貨物只需人民幣264元，折合美金約37.7元，不滿12千克也按此重量計算。董女士一看如此便宜，自己的樂高盒子也並沒有什麼重量，便又購入一些衣服，洗腳盆，寵物玩具，還有保健品，加上體積重量共16千克，付了約58元美金（400人民幣）。

8月初打包的訂單在經過一個多月的漫長等待後，終於飄洋過海到了洛杉磯。收到貨物的董女士本來滿心歡喜，打開後卻發現，訂購的四個樂高盒子少了兩個，保健品和衣物也不翼而飛，這幾樣加起來價值約300美元。

董女士便立即找到該小程序的在線客服一欄，打算討個說法，然而該「在線客服」壓根無人回應，就是個擺設。董女士隨即又找到負責人的微信詢問對方，這個名叫「海運專家」的人一開始態度非常積極，要了單號說是去查詢下再給回應，但等了四、五天後也沒消息。董女士繼續追問是否有回覆，連發了好幾則消息後，對方終於回應，稱沒找到該貨物，會進行賠付，但也沒有要任何的帳號信息，之後便杳無音訊。

半個月之後，董女士忍無可忍繼續發問，問對方「這麼多天了，還不退錢嗎？」，對方說一定會負責到底，然後又再次詢問是什麼東西沒寄到，便銷聲匿跡。就這樣反覆發消息斡旋了近三個月，對方前幾次還會給回應，只是聲稱會負責，但毫無行動，之後董女士發的消息對方再無回應，一副拒不賠付的態度。

董女士的案例並非個例，許多網友都吐槽過「那些年海運踩的坑」。其實仔細一想，該海運公司從小程序設置和客戶服務上都沒有任何關於丟貨和賠付的聲明，經營並不合乎規範。董女士因此希望提醒華人使用海運轉運時，一定要留個心眼，防止錢財損失。