零犯罪租房規章涉歧視無效 衝擊全美城市

希斯皮里亞市廢止零犯罪租房規章。圖為當地2022年4月剛建成的高檔社區。（本報資料照片）

聖伯納汀諾縣希斯皮里亞（Hesperia）市府近日同意與聯邦司法部 和解，給付100萬元的賠償金並廢止零犯罪租房規章。聯邦司法部認定規章牴觸聯邦公平住屋法（Fair Housing Act）與民權法案（Civil Rights Act），不當歧視黑人與拉美裔租戶，經常導致一人犯罪全家被趕。此全美首例一出，聯邦政府認為將對全美其他2000多個城市產生衝擊，因為當地也有零犯罪（crime-free）的租房政策。

希斯皮里亞在洛杉磯東北方60哩處，該市2015年通過前述規章，意在阻止黑人與拉美移入。一名市議員當時表示，規章就等於允許房東 「請除蟲人來殺掉蟑螂」；另一人則說，規章將改正人口比例問題，因為「這些傢伙對我們的城市毫無價值」。市府、縣府與警方都否認規章與執法帶有歧視意味，也強調「只是出於經濟考量所以和解」，「不代表我方認罪」。

然而，聯邦司法部助理部長（Assistant Attorney General）克拉克（Kristen Clarke）強調，希斯皮里亞雖然已經在11月廢止規章，但規章本身的存在就是明目張膽的種族歧視 ，而議員口中的問題根本不是問題。克拉克指出，規章不僅限制前科犯租房，甚至過當執法到一人犯罪、全家被趕，或只是離異伴侶前來滋事也會導致家暴被害人遭到房東驅趕，這類的行為完全不具正當與真實費罪證據。

和解金的67萬元將轉付給遭到不當驅離的租客，其餘的錢將用於改善希斯皮里亞租房市場的公平化。零犯罪規章的不合理處在於，強制要求房東提交可能租戶的個資給警方核對，並可以據此拒絕出租給前科犯；警方也可以主動通知房東，房客可能涉嫌犯罪，並要求房東驅趕可能惹事的房客。但事實上，許多人只是遇到麻煩，本身甚至是受害者，但最後都被遭到驅趕。

司法部訟案的一名遭驅離者為黑人女性，她當年因為暴力前男友不斷騷擾，因此經常報警，警方卻威脅房東將要對他提起輕罪指控，最後房東只好趕人。女子與小孩雖然暫駐汽車旅館，但因為希斯皮里亞的另一間屋主也不願出租，最後只好離開希斯皮里亞。另一名拉美女性則是因為男友的精神疾病發作，而遭到暫時驅離，因為她叫救護車後，警方也跟著來了還逮捕了男友。