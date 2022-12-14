台留學生車禍亡 5萬懸賞肇事者

警方公佈肇事車輛示意圖。（洛杉磯市警察局）

一名年僅26歲的南加州大學 （USC）台灣王姓留學生，在近日一起車禍 中身亡，肇事者逃逸。警方12日晚公佈了該起車禍的案情細節，呼籲知情民眾提供肇事逃逸者線索，舉報者可獲得最高5萬美元的獎勵。

該起車禍發生於12月2日清晨3時5分，肇事車輛為一輛銀色賓士C級四門轎車。當時肇事車輛從Vermont Ave向北行駛至Venice Boulevard附近，撞倒受害行人後逃逸。接到報案後，洛杉磯 消防局的急救人員將受害者送往醫院搶救，在三天後宣佈受害者死亡。

洛杉磯市警察局表示，賓士司機並未按照法律要求確認身份，或向受害者提供幫助，而是直接逃離現場。

根據受害人領英（LinkedIn）的履歷顯示，這名留學生畢業於國立台灣大學，2021赴美留學，在南加州大學工業與系統工程攻讀碩士學位，並在尋求2023年數據科學家方面的暑期實習機會。

據駐洛杉磯台北經濟文化辦事處，交通意外發生後，經文處已在得知消息後第一時間聯繫其在台家人，協助死者親屬辦理緊急護照來美，親屬們已抵達洛杉磯。

知情民眾可致電213-473-0222，聯繫西部交通部門（West Traffic Division）偵探，希望匿名舉報的民眾可以撥打800-222-8477，或通過www.lacrimestoppers.org在線舉報。