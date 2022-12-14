我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：遭馬斯克批評 推特前主管被迫逃離灣區住家

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變總統

台留學生車禍亡 5萬懸賞肇事者

記者趙健／洛杉磯市報導
警方公佈肇事車輛示意圖。（洛杉磯市警察局）
警方公佈肇事車輛示意圖。（洛杉磯市警察局）

一名年僅26歲的南加州大學（USC）台灣王姓留學生，在近日一起車禍中身亡，肇事者逃逸。警方12日晚公佈了該起車禍的案情細節，呼籲知情民眾提供肇事逃逸者線索，舉報者可獲得最高5萬美元的獎勵。

該起車禍發生於12月2日清晨3時5分，肇事車輛為一輛銀色賓士C級四門轎車。當時肇事車輛從Vermont Ave向北行駛至Venice Boulevard附近，撞倒受害行人後逃逸。接到報案後，洛杉磯消防局的急救人員將受害者送往醫院搶救，在三天後宣佈受害者死亡。

洛杉磯市警察局表示，賓士司機並未按照法律要求確認身份，或向受害者提供幫助，而是直接逃離現場。

根據受害人領英（LinkedIn）的履歷顯示，這名留學生畢業於國立台灣大學，2021赴美留學，在南加州大學工業與系統工程攻讀碩士學位，並在尋求2023年數據科學家方面的暑期實習機會。

據駐洛杉磯台北經濟文化辦事處，交通意外發生後，經文處已在得知消息後第一時間聯繫其在台家人，協助死者親屬辦理緊急護照來美，親屬們已抵達洛杉磯。

知情民眾可致電213-473-0222，聯繫西部交通部門（West Traffic Division）偵探，希望匿名舉報的民眾可以撥打800-222-8477，或通過www.lacrimestoppers.org在線舉報。

洛杉磯 加州大學 車禍

上一則

加大歷史性罷工 罕見階級大團結

下一則

新洛市長貝斯才上任就出招：流浪漢危機為緊急狀態

延伸閱讀

洛杉磯乒乓球公開賽激烈纏鬥 馬金寶奪冠

洛杉磯乒乓球公開賽激烈纏鬥 馬金寶奪冠
支撐8200職位 喬州留學生回升到2.5萬人

支撐8200職位 喬州留學生回升到2.5萬人
世界人權日 紐約留學生集會籲「拒絕遺忘」

世界人權日 紐約留學生集會籲「拒絕遺忘」
詐騙ing／年末詐騙衝業績 電話轟炸 留學生淪重災區

詐騙ing／年末詐騙衝業績 電話轟炸 留學生淪重災區
南加州大學台灣公費生車禍亡 肇事者逃逸

南加州大學台灣公費生車禍亡 肇事者逃逸
南加大台灣留學生車禍遇難 肇事者逃逸逍遙法外

南加大台灣留學生車禍遇難 肇事者逃逸逍遙法外

熱門新聞

隨處可見居民在樓與樓之間的花園散步。（記者陳開/攝影）

直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高

2022-12-06 20:28
洛杉磯華女為丈夫申請綠卡，幾個月後就反悔，稱丈夫是「渣男」。（Unsplash.com）

為夫辦綠卡 華女反覆下場慘

2022-12-08 02:20
有一款約15元的好市多禮盒，吸引華人瘋狂掃貨。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？

2022-12-09 16:08
台灣產的伊莎貝爾（Isabelle）一盒售價14.99元。（記者王若然／攝影）

好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒

2022-12-09 20:44
國稅局近年提高查稅力度，捕獲違規納稅行為。（unsplash.com）

專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅

2022-12-11 18:28
巴西足球門將遭爆頭，酒吧內被連開6槍喪命。（視頻截圖）

世界晚報／巴西足球門將遭爆頭 酒吧內被連開6槍喪命

2022-12-06 20:57

超人氣

更多 >
這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙

這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙
家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀

家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀
強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加

強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加
世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽
速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘

速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘