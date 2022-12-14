我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：遭馬斯克批評 推特前主管被迫逃離灣區住家

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變總統

新冠有薪病假申請延至年底 最多80小時

編譯組／綜合報導
加州新冠有薪病假政策年底到期，現在申請還不晚。(Getty Images)
加州新冠有薪病假政策年底到期，現在申請還不晚。(Getty Images)

冬季到來，越來越多的新冠變種病毒正在加州形成新的疫情，病例與住院人數持續上升，可能帶給工作與其他職務更多中斷情況。目前，加州居民現仍可申請新冠有薪病假，州立法人士與州長紐森已將其延長至年底，在到期前開始申請相當重要。

根據加州法律，雇用26名以上員工的加州公司，必須為今年因新冠相關原因而無法工作的員工、提供最多80小時的額外帶薪病假。較小規模的公司則例外。額外病假薪資，有別於加州雇主每年必須向大部分員工提供的至少三天病假。

紐森今年2月簽署成為法律的新冠病假薪資政策，最初訂於9月30日截止，但現已延長至12月底。加州員工可於12月31日之前申請最多80個小時的帶薪新冠病假。若本人或家人在月底生病，可領取福利至1月，只要索賠日期是在12月31日或之前開始。

若為擁有26名以上員工公司的加州雇主工作，就有資格享有新冠帶薪病假，無論移民身分為何。

此外，即使不是本人感染，也可以申請帶薪新冠假。這種情形包括：家人感染新冠、需要照顧他們；需要自疫苗接種(包括加強劑)恢復；需要請假接種疫苗；需要照顧接種疫苗或正自疫苗接種中恢復的家庭成員；正在照顧因隔離或新冠相關停課的孩子。根據政府文件，「家庭成員」包括子女、父母、配偶、註冊同居伴侶、祖父母、孫子女或兄弟姊妹。

在員工不超過25人的加州公司工作者，無資格享有新冠有薪病假，零工(gig workers)或獨立合約人員(independent contractors)也不具資格。

確定具資格可獲新冠有薪病假之後，下一步是確定申請哪種假期類型。根據新州法，雇主可使用兩種類型假期，每種最多可有40個小時。「A類型」(Bank A)提供最多40個小時假期，包括廣泛新冠相關申請。有關上述情況皆有資格獲得此種類型有薪假。「B類型」(Bank B)的範圍較窄。最多也可申請40小時假期，但必須向雇主提供檢測結果，顯示本人或家人檢測新冠陽性。

員工可在任何時間選擇以上任一假期，或同一時間選擇，取決於本人與家人的狀況。確定要申請哪種類型假期，下一步就是與雇主明確表明申請的類型。若要申請B類型，雇主可能會要求提供檢測陽性證明，應確保有家用檢測結果照片或PCR檢測結果。

若為兼職工作(part time)，也可獲有薪假，但不會與全職工作時的金額相同。休假是依照每周工作的小時數、按比例分配。此外，無論是在辦公室或在家工作，都可申請新冠有薪病假。

加州 檢測 疫苗

上一則

新洛市長貝斯才上任就出招：流浪漢危機為緊急狀態

延伸閱讀

加州新冠有薪病假年底到期 快申請 最多80小時

加州新冠有薪病假年底到期 快申請 最多80小時
薛麗比：紐森重可負擔住房建設 李卡多：布朗幫助度過大蕭條

薛麗比：紐森重可負擔住房建設 李卡多：布朗幫助度過大蕭條
加州砸7.5億 建5座海上風力發電廠

加州砸7.5億 建5座海上風力發電廠
紐森籲懲罰石油商 退錢給駕駛

紐森籲懲罰石油商 退錢給駕駛
紐森籲議會懲罰石油商 退錢給駕駛

紐森籲議會懲罰石油商 退錢給駕駛
加州無健保者被罰款13億元 未用於低收戶 州政府「存起來」

加州無健保者被罰款13億元 未用於低收戶 州政府「存起來」

熱門新聞

隨處可見居民在樓與樓之間的花園散步。（記者陳開/攝影）

直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高

2022-12-06 20:28
洛杉磯華女為丈夫申請綠卡，幾個月後就反悔，稱丈夫是「渣男」。（Unsplash.com）

為夫辦綠卡 華女反覆下場慘

2022-12-08 02:20
有一款約15元的好市多禮盒，吸引華人瘋狂掃貨。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？

2022-12-09 16:08
台灣產的伊莎貝爾（Isabelle）一盒售價14.99元。（記者王若然／攝影）

好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒

2022-12-09 20:44
國稅局近年提高查稅力度，捕獲違規納稅行為。（unsplash.com）

專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅

2022-12-11 18:28
巴西足球門將遭爆頭，酒吧內被連開6槍喪命。（視頻截圖）

世界晚報／巴西足球門將遭爆頭 酒吧內被連開6槍喪命

2022-12-06 20:57

超人氣

更多 >
這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙

這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙
家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀

家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀
強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加

強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加
世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽
速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘

速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘