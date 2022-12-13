全美住房短缺嚴重 南加、灣區尤甚

根據非營利組織Up For Growth的一項研究，2019年美國的住房短缺達到380萬套，其中南加州和灣區是危機中心。(洛杉磯市網頁)

美國的住房危機正從大城市蔓延到美國的中心地帶，美國309個大都會 區（metropolitan areas）中有230個住房短缺情況惡化。根據非營利組織Up For Growth的一項研究，2019年全國的房屋短缺達到380萬套，是2012年 170萬套「失踪」房屋的兩倍多。其中加州 短缺97萬8000套，是全國住房短缺最嚴重的州。

2019年，住房過剩城市數量從2012年的212個減少到140個都市區。

Up For首席執行官Mike Kingsella說，無論你是在城市地區還是農村地區，還是介於兩者之間的任何地方，住房成本和對住房的需求，都大大超過了工資和供應。

此外，不止大都市地區的住房生產不足翻了一倍多，在美國「非大都市」地區，這一數字幾乎增加了兩倍。2012年住房盈餘最大的幾個城市分別是佛州的坦帕（Tampa）和聖彼得堡（St. Petersburg）、拉斯維加斯（ Las Vegas）和鳳凰城（Phoenix），然而這幾個城市在2019年都出現住房短缺。研究發現，鳳凰城從2012年的過剩3萬2699套房屋到2019年短缺10萬8564套房屋。

南加州和灣區 （Bay Area）是美國住房危機的中心。

2019年，洛杉磯-橙縣都會區（Los Angeles-Orange County）的房屋短缺，達到38萬8874套，比2012年增加 31%。2019年，內陸帝國（Inland Empire）的房屋短缺量增加兩倍，達到15萬3372套，在Up For Growth研究中排名第四。截至2019年，舊金山-灣區短缺11萬4000套房屋，排名第七。

至於加州住房短缺如此嚴重的原因，主要是加州的住房供應彈性約為0.49，這意味著住房需求每增加1%，建築商的供應量就會增加0.49%。這意味著每年建造的房子只能滿足一半的住房需求。

為解決住房短缺危機，加州立法者在過去五年中通過了許多法案來提高住房生產，例如建造後院單元、細分獨戶地塊、在獨戶社區建造小型公寓樓和在商業土地上建造新住房等。