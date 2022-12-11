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6嫌打砸搶珠寶 追捕半年終落網 被起訴重罪

記者劉子為／橙縣報導
罪犯團夥一分鐘內「打砸搶」珠寶店。（圖：托斯汀警察局提供）
罪犯團夥一分鐘內「打砸搶」珠寶店。（圖：托斯汀警察局提供）

六名洗劫了橙縣托斯汀（Tustin）一家珠寶店的嫌疑犯，近日被警方逮捕。嫌犯的作案金額高達8.7萬美元。

（影片來源：托斯汀警察局，後製：記者劉子為）

根據托斯汀警方公布的消息，今年4月，這六名嫌犯闖入了位於Tustin Village Way上的一家珠寶店，在短短一分鐘內， 嫌犯打碎陳列珠寶的玻璃櫃，並搶走珠寶，「打砸搶」一氣呵成。

珠寶店的監控攝像顯示，犯罪團伙中的兩人持手槍威脅店員和顧客，店員臥倒在地，其餘四名嫌犯用棍棒和錘子瘋狂敲擊玻璃，將櫃子裡的珠寶洗劫一空。在搶走價值8萬7千美元的珠寶後，六名嫌犯飛身逃離珠寶店，奔上附近一輛接應車。

在長達幾個月的偵查後，第一名嫌犯24歲的米爾頓（Nasadi Tyree Milton）於7月落網。其餘五名嫌犯（Trayvonte Washington, Masiah Pagota, Naheim Milton, Cameron Smith, Gregory Edison)在之後的五個月也依次被抓捕，該團夥成員平均年齡為24歲。

其中一名嫌犯來自北好萊塢（North Hollywood），其餘五名都來自長堤（Long Beach）。

警方表示，這六名嫌犯都已被起訴重罪，包括持槍搶劫和用武器襲擊等罪名。

警察 長堤 橙縣

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