台積電進駐鳳凰城 催生華人區

專家預言鳳凰城的「華人區」將出現在紅圈內的區域（記者劉子為╱製圖）

台積電 對亞利桑納廠高達400億美元的投資 ，受到被全世界華商和華資企業高度關注，許多華人 關心如何在鳳凰城生活、經商或投資，以及鳳凰城是否將誕生「台灣村」或「華人區」？

（影音來源：記者劉子為）

根據地產中介在社媒上的信息，在台積電進駐後，諮詢鳳凰城地產的華人日漸增多。常與台積電員工打交道的房產經紀人謝先生表示，越來越多台積電的下游廠商進駐鳳凰城，比如漢唐集成，有很多人找他幫忙租房買房，能明顯感覺到周圍華人和華商逐漸增加，「連珍珠奶茶都開進來了」。

謝先生認為，鳳凰城不久後定會形成「台灣村」或「華人城」，依據他在地產界多年的經驗，預測該華人區會誕生在303環路到101環路中間，即台積電亞利桑納廠的南邊。

目前大鳳凰城的華商多聚集在南邊，如錢德勒市（Chandler）和坦佩市（Tempe），靠近英特爾總部。舉例而言，大華超市和85℃麵包店位於錢德勒，許多美味的中餐廳和奶茶店則開在坦佩。而台積電工廠附近還比較荒涼，距離最近的亞洲超市也需20分鐘的車程。

走訪鳳凰城的過程中，記者也遇到了來自加州的餐飲業華人。有華商表示，雖然最初選擇搬遷是因為難以承受加州高昂的物價，但現在因為台積電機會變多了，可以不斷發展面向華人客戶的生意。有居住在加州的華人投資者表示，當下是在鳳凰城投資商舖的好時機，連自己遠在中國的朋友也都詢問相關事宜。

台積電所在的北部，目前仍是消費較便宜的地帶。此前，鳳凰城南邊因為英特爾的進駐，高薪階層增加，物價也逐漸上漲。北美台商聯合總會前總會長張聖儀認為，北部物價也會逐漸上漲，消費方式更加豐富，這也代表著更多的商機。

對於考慮在鳳凰城生活或投資的華人來說，另一個好消息是政府的支持。鳳凰城市長葛莉格（Kate Gallego）表示，會全方位支持台積電的進駐，首先發展華語教育和醫療。葛莉格透露，已經有和半導體行業不直接相關的華企在考慮進駐鳳凰城，比如生物科技的企業。她很開心看到各種類型的投資湧進鳳凰城，也會引領各政府部門盡力支持華企和小商販。