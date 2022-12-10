確診激增 洛縣再強制戴口罩

激增的確診人數，讓衛生局不得不重新頒布口罩令，民眾皆須於今日後在市內配戴口罩。（unsplash截圖）

洛杉磯縣本周因激增的確診病例及死亡人數，讓公共衛生局不得不緊急頒布「强制佩戴口罩 令」。截至本周就新增 3756例確診及17例新死亡病例，洛縣 地區也被聯邦疾病防治中心（CDC）再度移入新冠病毒（COVID-19）「高風險地區」。政府官員也呼籲所有民眾加強注射疫苗 、及衛生習慣。

隨著本周新冠確診病例率達到每10萬人就有258確診及每10萬人就有近15人住院的高傳播率。加上醫院壓力、流感、和其他呼吸道疾病的高發病率，也急速加劇了醫療保健系統的壓力，種種跡象更證實洛縣已進入高危地區。

數據顯示，洛縣65歲以上的老年人口、未接種疫苗人口、及貧困地區等地區的民眾確診及死亡率，相比他人更加高。代表著若參加一個200人聚會，聚會中就有至少一人將確診感染的可能性為80-90% 之間。 如果人數增加至 350，確診機率則激增至近100%。

再重返口罩令的同時，CDC也建議民眾，盡量在室內佩戴高過濾口罩、注射加強疫苗、勤加洗手、若有任何生病跡象都留在家中進行快篩。若確診，請至少在家隔離至10日，而檢測結果檢呈陰性的則因待在家中隔離 5日直至症狀消失。

目前洛縣報告平均 7日的確診人數為3639例，平均每日有1245人確診。相比上周的數據，分別都增加約19%。死亡人數也從平均每日9人增至12人。

洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）對此則表示，對於那些家屬死於新冠的民眾，她在這為他們獻上最誠摯的哀悼、及同情。也希望未來人們不再因為相同的理由而悲傷。衛生局自疫情開始以來的目標一直致力於減少疾病、住院和死亡率。但這需要全民的協助，衛生局才能達成這目標。因此在重頒口罩令後，希望全民都能自發性的戴好口罩、接種疫苗，這樣才能讓每一個人、每一位訪客、醫護人員、重要工作人員和其他服務人員健康和安全。

對於那謝無法離開家中老年人和居民，從即日起可以於每日的早上8時致電833-540-0473。公共衛生呼叫中心會安排專業人士到民眾家中接種疫苗、或安排口服治療。或上VaccinateLACounty.com 查找最近的疫苗接種點，安排行動小組上前拜訪。

截至9日，洛縣共新增17例死亡病例和3756例確診案例，而17例新增死亡病例中，一人年齡座落在18-29歲之間，一人年齡座落在30-49歲之間，三人年齡座落在50-64歲之間，兩人年齡座落在65-65歲之間。其餘十人為80歲。 其中就有16人潛在健康問題。迄今為止，洛杉磯共有3萬4296人因新冠而死。

洛縣今日的確診案例則為357萬7685 例，平均陽性率為12.1%，其中有1243名 因此住院。