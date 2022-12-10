南加州大學台灣公費生車禍亡 肇事者逃逸

南加大學生校園生活，深受國際留學生重視，不幸傳來台灣留學生被車撞身亡意外事故。（示意圖，非當事人，USC）

洛杉磯 市12月2日發生一起肇事逃逸車禍（Hit-and-run），在該起事故中，一名南加州大學（USC）的台灣公費留學生 搶救無效死亡。

經與駐洛杉磯台北經濟文化辦事處（經文處）聯繫，確認近日發生在洛杉磯市的肇事逃逸車禍中一名王姓台灣留學生身亡。據悉，交通意外發生後，經文處已及時協助聯繫其在台家人，死者親屬已在經文處協助下換發緊急護照來美，日前已抵達洛杉磯。

另外，經文處已派官員陪同至醫院探視及赴轄區警局瞭解案情，促請警方盡速調查該事故真相，同時協助辦理各項相關文件。經文處還表示，將與洛杉磯市警局保持密切聯繫，提供王同學家屬必要之協助。由於目前此案還在調查階段，不便透露更多信息。

據目前收集信息顯示，該留學生曾畢業於國立台灣大學，後赴美攻讀碩士。此前已經獲得亞馬遜公司的實習機會，目前正在求職階段，已順利通過三輪面試。

遇難留學生的案件暫未得到警方公開，而一小部分已經得知其不幸消息的友人深感震驚和悲傷。從遇難留學生的友人在社交媒體上發佈的悼念辭中獲悉，死者生前在校期間成績優異，曾獲台灣教育部獎學金公費赴美讀書。

遭此飛來橫禍，而肇事司機如今仍逍遙法外。對此類肇事逃逸案件，蔡玟慧律師表示，肇事逃逸屬於刑事犯罪，若造成人身重大傷害，肇事者將面臨重罪指控，獲刑至少一年以上。如肇事司機是酒駕或毒駕，地方檢察官甚至可能會以殺人重罪起訴肇事者。如肇事者未有前科，可能面臨兩至五年的判刑，而有前科者所面臨的懲罰將會罪加一等。

針對後續親屬可能面臨的法律及賠償問題，蔡玟慧律師還表示，一般情況下發生車禍後，獲賠的主要來源是通過肇事者的汽車保險，保險公司將依據保單約定判定賠償金額。如果受害者本人沒有保險，可根據事故現場的路面設施、公共區域安全措施等具體情況，考慮是否對相關政府機構提出民事訴訟，爭取權利，以獲得相應的賠償。

南加大 校方首先對此案件表達了遺憾和哀悼。同時表示，校方將盡一切努力幫助在這場悲劇中的死者親屬、朋友、同學和教職員工。學校還會根據親屬的需要，為他們提供解決住宿和出行等相關方面的幫助。整個事件為校區帶來了巨大的悲傷，校方也會為其他學生和教職工提供相關的心理諮詢等服務。同時，南加大校方也聲明，出於對遇難學生和家庭的尊重，校方目前不會發表任何關於該留學生的個人情況。