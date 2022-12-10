華人愛鳳梨酥 有人一次掃貨16盒

有華人掃貨16盒。（記者王若然／攝影）

好市多 為吸引亞裔消費者，推出了很多亞洲零食，其中不少在華人 圈獲得了好口碑。近日，台灣人最喜愛的鳳梨酥，也「現身」好市多貨架讓不少人驚喜，有華人推車掃購16盒鳳梨酥，在年底節假日自用或送禮兩相宜。

影音來源：世說新聞製作小組

位於蒙特利公園市的好市多貨架上，擺滿了諸多佳節禮盒，其中不乏迎合華人春節主題的禮盒，包裝精美。其中，最受歡迎的要數台灣產的伊莎貝爾（Isabelle）鳳梨酥。售價14.99元，一大盒裡面有16個獨立包裝的鳳梨酥，算下來每顆鳳梨酥不到一元。有一對華人老夫婦直接掃購了16盒，老太太說，這款鳳梨酥超好吃，價格還便宜。買來送禮再好不過。

這款鳳梨酥外包裝為金色的。（記者王若然／攝影）

這款伊莎貝爾鳳梨酥，外包裝是金色的，裡面單個鳳梨酥則是紅色包裝，很有過節氣息，送禮拿得出手。外皮奶香味迎面撲來，裡面的鳳梨酥餡挺大，吃一口不算特別甜，鳳梨味濃郁。包裝後面的配料表顯示，這款鳳梨酥內餡是鳳梨加冬瓜製作的，兩個鳳梨酥熱量為400卡，平均一個200卡。

打開來，是16個獨立包裝的鳳梨酥。（記者王若然／攝影）

來自台灣的鳳梨酥行家王女士嘗過之後表示，很像台灣佳德牌的鳳梨酥，味道很不錯，美中不足是外皮沒有特別酥，而且有點厚，但好在個兒大。王女士說，現在通膨嚴重，外面烘焙坊賣的鳳梨酥4元一顆，味道與好市多賣的這款也差不太多。考量價格，這款鳳梨酥還是物超所值的。

在亞馬遜網站上也有售賣同款伊莎貝爾鳳梨酥，不過售價為25.84元一盒，相比好市多的14.99元，貴了快一倍，凸顯出好市多的價格優勢。

台灣產的伊莎貝爾（Isabelle）一盒售價14.99元。（記者王若然／攝影）

其實好市多一兩年前就有售賣鳳梨酥，除了伊莎貝爾牌，還有新東陽牌，兩者價格差不多，不過目前南加州 好市多只有伊莎貝爾牌鳳梨酥。王女士介紹說，在台灣，新東陽、伊莎貝爾都是鳳梨酥的大品牌。來美的台灣人幾乎每人都會帶鳳梨酥做伴手禮送人，如今嘗著好市多這款鳳梨酥與台灣鳳梨酥差不多，價格也公道，以後都不需要從台灣特意帶了。