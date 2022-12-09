詐騙集團以「幸運兒」做餌 釣信用卡個資

吸引消費者的「誘餌」信息。（圖：受訪者提供）

隨著聖誕購物季來臨，不少商家推出各種促銷活動。然而，一種利用「滿意度調查」進行信用卡 欺詐的的方式也隨之悄然興起，已有多名華人 表示差點上當。

華人袁先生近日收到一封來自「Lowe's」的郵件，聲稱他被選中成為幸運客戶，能夠獲得價值199美元的Dewalt發電機，只需先完成一份關於購物體驗的滿意度調查，即可領取獎品。在這封郵件上，活動的倒計時數字正在不停變化，眼看還剩幾個小時這份「幸運」就將失效。

出於對該品牌的信任，袁先生按指示步驟點擊完成了八道關於購物體驗的調查問題。接下來，袁先生發現，他還需另外為該獎品支付6.95元郵費。袁先生認為這也合理，隨即按指示輸入了卡號信息，完成支付。

沒想到完成了「郵費」的支付後，袁先生卻收到兩條來自信用卡公司的短信提醒，分別為一筆6.95美元和一筆56.97美元的消費紀錄。此時，袁先生才覺得不對勁，仔細核對這封郵件後發現，郵件並不是來自「Lowe's」官方的郵件系統。

袁先生說，後來他才意識到，這應該是一種「釣魚」手法。這家不知道是哪裡的騙子公司，通過「支付獎品郵費」的方式，騙取了他的信用卡付款路徑後，直接進行額外扣費。本來說是免費的發電機，最後卻刷了他60多塊錢，這明顯是欺騙行為。

事後，袁先生慶幸自己設置了消費提醒，否則他根本不會意識到自己的信用卡莫名其妙被盜刷，也就無法追回這筆錢。就算最後真的給他寄來一台發電機，這也屬於「釣魚」購物欺詐消費者，他本來就沒有想過要買發電機。所以袁先生建議大家，為自己的信用卡設定消費提醒，確保任何金額的交易紀錄都能及時通知持卡人。

其實，近期類似這樣的詐騙 郵件屢見不鮮。華人張先生表示，他也收到過這種郵件，很難分清是不是來自官方的郵件。但由於現在鋪天蓋地的詐騙新聞，他壓根沒敢打開這些郵件。