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洛縣新冠加劇 CDC列高風險 平均感染率升至每10萬人258例

記者丁曙／綜合報導
洛杉磯縣新冠病毒感染率上升，被CDC重新列為高風險區將要強制佩戴口罩。（AUSD）
洛杉磯縣新冠病毒感染率上升，被CDC重新列為高風險區將要強制佩戴口罩。（AUSD）

據城市新聞社（CNS）息， 洛杉磯縣12月8日被聯邦疾病防治中心（CDC）移入新冠病毒（COVID-19）「高風險地區」，發出了病毒廣泛傳播的警告，該地區可能恢復實施「室內強制戴口罩」（indoor mask-wearing mandate）。

洛縣目前被CDC列為COVID-19「中等」（medium）風險區，但在8日「升等」。因洛縣平均新冠感染率上升至每10萬人258例，遠高於每10萬人200例的門檻，使洛縣符合新冠病毒「高風險」地區的標準。

洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）說，此舉不會觸發商業活動重回大流行初期的封控模式。但她警告，移入「高風險」類別意味著該地區病毒猖獗，被感染的機率升高。她指出，按照目前的感染率，在一次活動或200人的聚會中，有80-90%的可能性，至少有一個人會感染病毒。

費若表示，移入新冠病毒「高」類別，與病毒相關住院人數達到兩個閾值：一是每日住院率超過每10萬居民中有10人；二是新冠患者占用的醫院病床率最高達到10%。洛縣現已超過了第一個門檻，截至8日當天，每10萬名居民中有14.8人住院。而新冠患者占用的醫院病床率為6.9%，還低於10%的門檻。

費若說，衛生局初步預測，到12月20日醫院的新冠肺炎病床占用率將達到10%，但過去三天入院數字似乎趨於平穩，或許新冠住院人數達到10%可能延後日期。「我們不確定是否會到那裡。開始也許會看到一些人需要住院治療。然而，在洛縣室內公共場所戴口罩仍然是『強烈推薦』，居民應該開始戶內佩戴口罩」。她再次引用了多個研究數據顯示，口罩對於防止病毒傳播的有效性。在醫療保健和集體護理的設施中，室內仍需要戴口罩，適用於在過去十天內接觸過該病毒的任何人，以及業主要求的業務。

費若表示，洛縣報告了過去七天每天有3800例感染，比之前一周報告的每天有2700感染病例增加40%。此外，比較上一周，與病毒相關的每日住院人數增加9%，死亡病例從每天八起增加到12起。

12月7日，洛杉磯縣報告5051例新病例，累計全縣共有357萬525人感染病毒。然而，衛生官員們指出，官方報告的病例數字實際上被低估，因為有許多居民不報告家庭測試的結果，還有許多人懶得去測試。此外，還報告了12例相關的死亡病例，並將新冠肺炎累計死亡人數提高到3萬4263人。

另據加州數據，截至7日，洛縣有1293名陽性患者住院，從6日的1270人增加到超過一周前的住院患者100多人。在這些患者中，有142人正在重症監護室接受治療，比一天前的151人略有下降。截至7日本周三，七日平均每日檢測呈陽性率為13.6%。

洛縣 口罩 洛杉磯

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