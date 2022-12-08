殺豬盤24小時未報警 就難追回

國稅局提醒納稅人申請「身份保護個人識別碼」以提升賬戶安全性。（記者趙健／攝影）

在北美華人會計師協會4日舉辦的「回顧與展望2022年末財稅法律生活大講座」上，國稅局 專業人士分享了近年來財稅詐騙 的主要手法和防詐騙「貼士」，並提醒受害人在遭遇「殺豬盤」時應及時報警。

國稅局犯罪調查部洛杉磯地區負責人連成（Darren Lian）指出，近年來利用網絡交友誘導受害人投資的「殺豬盤」案件十分常見。此類案件常常涉及跨境犯罪活動，國稅局會通過與其他國家的相關機構及國際組織合作辦案來進行調查。但跨境詐騙案件的調查難度往往比較大，「如果受害者想要追回被騙資金，應在24小時內通知警方，這樣才有可能通過全球銀行聯絡系統追回被騙資金。」

國稅局絕對不會做的事。（數據來源：國稅局；記者趙健／製表）

此外，疫情期間的稅務詐騙也相當普遍，比較常見的手段是通過電子郵件、網絡釣魚和惡意軟件，盜取納稅人身份信息，並通過假冒慈善機構、威脅性電話、盜取退稅款等方式詐騙，其中針對非英語人士的詐騙活動尤為猖獗，很多華人同胞深受其害。

連成還分享如何選擇合格的報稅 服務者：首先應選擇一位可以在全年都能取得聯繫的報稅服務者，以便在任何有需要時獲取協助。其次，應向報稅服務者詢問其「填表人稅務識別號」（PTIN）——這是國稅局認證並核發給報稅服務者的號碼。如果稅表出現問題，國稅局可以通過PTIN直接聯繫報稅服務者，核對失誤。另外，納稅人不要簽空白稅單，而應在稅單確認無誤後才簽字。如果發現報稅服務者擅自修改稅表，納稅人可以在國稅局官網下載14157或14157A表格通報給國稅局。另外，在退稅時，應確保退款的關聯銀行帳戶是自己的帳戶，而不是報稅服務者的帳戶。

國稅局外展部洛杉磯地區資深聯絡官郭珊珊（Susanne Guo）分享了國稅局網站上的中文資源，並建議所有納稅人創建在線帳戶。 「通過在線帳戶，納稅人可以看到自己的稅務紀錄和應付稅款餘額，還可以創建付款計畫和繳付稅款。」

另外，為防止在線帳戶被盜用，納稅人可以通過獲得國稅局的「身份保護個人識別碼」(IP PIN)來提升自己的帳戶安全。「身份保護個人識別碼」是國稅局分配給納稅人的六位數編碼，以防止納稅人的社會安全號碼或納稅人識別號被濫用，避免欺詐性稅務申報的發生。