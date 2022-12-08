明年補貼收緊 買電動車趁年底前

2023年電動車稅務補貼要求更加嚴格。（記者趙健／攝影）

年末將至，距離電動車 稅務補貼要求進一步收緊的日子，也只剩不到一個月。資深會計師提醒，買電動車要趁早。部分今年還可以獲得稅務抵扣的車型，明年恐將不再符合補貼資格。

在北美華人會計師協會4日舉辦的「回顧與展望2022年末財稅法律生活大講座」上，亞太會計師協會理事及萬思稅務合夥人王珮力（Bella Wang），分享了2023年電動車稅務補貼政策的變化。受拜登 政府今年8月簽署的「2022年降低通膨法案」(Inflation Reduction Act of 2022)影響，明年電動車稅務補貼力度將明顯收緊。

王珮力指出，自2023年1月1日起，對符合7500元全額稅收優惠的資格有更嚴格要求。首先，車輛零售價不得超過5萬5000元，而電動卡車、廂型車和休旅車的價格不得超過8萬元；同時，新車買主若為夫妻共同申報，年收入限制為30萬元，家庭戶主年收入限制為22萬5000元，未婚人士年收入限制則為15萬元；另外，車輛必須在北美組裝，且其關鍵的電池材料來自美國或與美國有自由貿易協定的國家。

當然好消息是，自2023年1月1日起，購買價格不超過25萬元的二手電動車的買主，也可享受最高4000元或銷售價格30%的稅收抵扣額，以較低者為準。同時，對二手車買主的收入限制為年收入須低於15萬元（夫妻共同申報）、11萬2500元（家庭戶主）或7萬5000元（未婚申報者）。此外，被售出的二手車至少被使用過兩年，並且是第一次被出售才符合補貼資格。

拜登政府今年簽署的「2022年降低通膨法案」生效，使部分原本享受稅務優惠的車款失去了補貼資格。Hummer電動車、Lucid Air、特斯拉 （Tesla)的Model S和Model X等車型，由於售價偏高被排除在補貼範圍外；BMW i4、Hyundai Ioniq 5、Kia EV6和Toyota bZ4X，則因組裝地不在美國，也被取消稅務優惠資格。另外，自2024年起，將進一步排除含中國製造或俄羅斯製造零組件的電動車。

王珮力並說，特斯拉從2020年開始無法享受稅務補貼，明年也不會改變。