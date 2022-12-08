我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯華女為夫辦綠卡 「反覆」下場慘

中國放寬防疫措施 佛奇警告：將出現新一波感染浪潮

明年補貼收緊 買電動車趁年底前

記者趙健／工業市報導
2023年電動車稅務補貼要求更加嚴格。（記者趙健／攝影）
2023年電動車稅務補貼要求更加嚴格。（記者趙健／攝影）

年末將至，距離電動車稅務補貼要求進一步收緊的日子，也只剩不到一個月。資深會計師提醒，買電動車要趁早。部分今年還可以獲得稅務抵扣的車型，明年恐將不再符合補貼資格。

在北美華人會計師協會4日舉辦的「回顧與展望2022年末財稅法律生活大講座」上，亞太會計師協會理事及萬思稅務合夥人王珮力（Bella Wang），分享了2023年電動車稅務補貼政策的變化。受拜登政府今年8月簽署的「2022年降低通膨法案」(Inflation Reduction Act of 2022)影響，明年電動車稅務補貼力度將明顯收緊。

王珮力指出，自2023年1月1日起，對符合7500元全額稅收優惠的資格有更嚴格要求。首先，車輛零售價不得超過5萬5000元，而電動卡車、廂型車和休旅車的價格不得超過8萬元；同時，新車買主若為夫妻共同申報，年收入限制為30萬元，家庭戶主年收入限制為22萬5000元，未婚人士年收入限制則為15萬元；另外，車輛必須在北美組裝，且其關鍵的電池材料來自美國或與美國有自由貿易協定的國家。

當然好消息是，自2023年1月1日起，購買價格不超過25萬元的二手電動車的買主，也可享受最高4000元或銷售價格30%的稅收抵扣額，以較低者為準。同時，對二手車買主的收入限制為年收入須低於15萬元（夫妻共同申報）、11萬2500元（家庭戶主）或7萬5000元（未婚申報者）。此外，被售出的二手車至少被使用過兩年，並且是第一次被出售才符合補貼資格。

拜登政府今年簽署的「2022年降低通膨法案」生效，使部分原本享受稅務優惠的車款失去了補貼資格。Hummer電動車、Lucid Air、特斯拉（Tesla)的Model S和Model X等車型，由於售價偏高被排除在補貼範圍外；BMW i4、Hyundai Ioniq 5、Kia EV6和Toyota bZ4X，則因組裝地不在美國，也被取消稅務優惠資格。另外，自2024年起，將進一步排除含中國製造或俄羅斯製造零組件的電動車。

王珮力並說，特斯拉從2020年開始無法享受稅務補貼，明年也不會改變。

電動車 拜登 特斯拉

上一則

洛市餐飲速食店 明年將禁用保麗龍

下一則

周柏華連任鑽石吧市議員 就任市長

延伸閱讀

甫參訪台積亞州新廠 拜登推文：聯邦投資吸引私企投資

甫參訪台積亞州新廠 拜登推文：聯邦投資吸引私企投資
給拜登難堪？沙王儲高規格接待習 4戰機6禮賓機伴飛

給拜登難堪？沙王儲高規格接待習 4戰機6禮賓機伴飛
馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO
特斯拉股價挫跌 馬斯克短暫跌出全球首富寶座

特斯拉股價挫跌 馬斯克短暫跌出全球首富寶座
台積電美廠擴大投資至400億 拜登：將改變全局

台積電美廠擴大投資至400億 拜登：將改變全局
新聞觀察／拜登綑綁台積電 劍指美中「科技」競爭

新聞觀察／拜登綑綁台積電 劍指美中「科技」競爭

熱門新聞

李女士每日靠藥物度日，中風在家躺三日無人救助。（記者趙健/攝影）

洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄

2022-11-30 19:17
隨處可見居民在樓與樓之間的花園散步。（記者陳開/攝影）

直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高

2022-12-06 20:28
嫌疑男子拔出武器，威脅女子要求發生性關係。（爾灣警方提供）

爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄

2022-12-02 15:02
每年感恩節和聖誕節，家長為表謝意都會送老師禮物。一些華人家長內捲嚴重，甚至送老師愛馬仕包包。（讀者提供）

節日謝師 華人竟送愛馬仕包

2022-12-03 02:17
有華人長者晾曬在窗外的衣服，被公寓管理方丟到地上或垃圾桶中。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華嫗戶外晾衣有錯？衣服慘被房東丟光光

2022-12-02 14:53
老虎機的聲光設計吸引老年玩家。（受訪者提供）

為何賭場老人瘋狂拍打此機器？ 華人賭客一語道破

2022-12-05 14:55

超人氣

更多 >
好市多今年新推的這5種糕點 迅速圈粉

好市多今年新推的這5種糕點 迅速圈粉
馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了

馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了
馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO
科技公司大裁員 電腦科畢業生工作在哪裡？

科技公司大裁員 電腦科畢業生工作在哪裡？
流感季節到 家裡隨時備好這5類食物

流感季節到 家裡隨時備好這5類食物