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評／拜登給足台積電面子 綑綁半導體盟友形象劍指北京

台積園區外 標語嗆拜登 警防「不速之客」

特派記者陳開、張庭瑜、劉子為/鳳凰城報導
園區附近出現攻擊拜登的標語。（記者陳開/攝影）
園區附近出現攻擊拜登的標語。（記者陳開/攝影）

6日上午，位於亞利桑納州鳳凰城的台積電新廠門口車水馬龍，原本空曠的道路一下子變得熱鬧起來。這些車輛在排隊等待進入園區，參加馬上召開的「首部機台移機典禮」（First tool-in ceremony）。

在進入園區的路口，有警察在依次檢查每輛車的證件，以防「不速之客」闖入。不過，也有部分車輛可以直接駛入園區，應是前來上班的員工，這樣的大日子裡仍兢兢業業。

記者在園區附近偶遇一名台籍的台積電工程師，該工程師剛攜家帶眷搬來美國不久。該工程師透露，公司不建議員工來參加該項儀式，還是要照常工作，但因為他對儀式感到好奇，且恰逢休假，就帶著妻子和小孩來探探風。

由於拜登總統也出席參加，在這個充滿政治意味的重要日子，自然也少不了「唱反調」的人士。園區不遠處一輛皮卡就拉著寫有「F**k Joe Biden」（去你的，拜登）的大字標語牌，十分吸睛。

儀式於當地時間下午2點拉開帷幕，近千人出席。按計劃，拜登總統1時半開始參觀台積電廠房，2時發表演說。拜登的發言將闡述他的經濟政策，肯定台積電亞利桑納廠將對美國製造業的助力，並感謝台積電會為亞洲和美國創造高薪工作。

根據白宮公布的信息，除拜登外，商務部長雷蒙多、蘋果執行長庫克、輝達執行長黃仁勳、台積電創辦人張忠謀夫婦，及董事長劉德音等貴賓，都會出席本次盛典。

白宮經濟委員會5日晚對本次儀式進行了預熱簡報，經濟委員會主席迪斯（Brian Deese）表示，台積電會作出兩項重要發表：第一，台積電將在現有工廠附近加建一座三奈米晶圓廠，預計2023年動工，2026年開始量產。也因此，台積電會加碼對亞利桑納廠的投資，從12億美元提升到40億美元。這也成為美國歷史上最大的外來投資。第二，台積電計劃將原本的五奈米廠升級為四奈米廠。

警察依次檢查每輛車的證件，以防「不速之客」。（記者劉子為/攝影）
警察依次檢查每輛車的證件，以防「不速之客」。（記者劉子為/攝影）

台積電 拜登 白宮

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