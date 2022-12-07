我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國防疫鬆綁 無症狀與輕症者可「居家隔離」

評／拜登給足台積電面子 綑綁半導體盟友形象劍指北京

台積人來美 原薪加倍、補助豐厚

特派記者張庭瑜、陳開、劉子為／鳳凰城報導
台積電員工與眷屬居住的公寓環境很不錯。(記者陳開／攝影)
台積電員工與眷屬居住的公寓環境很不錯。(記者陳開／攝影)

外派台積電亞利桑納廠的台灣員工，都經過層層選拔；贏得這個機會，其薪資福利待遇，雖不如美國本土聘用的員工，但在台灣員工圈內，則屬於佼佼者。可是鳳凰城通膨情況高於全美平均，加之高薪工程師湧入，可能讓當地物價更上一層樓，這對從台灣來的台積電員工來說，亦是不小挑戰。

據台積電工程師透露，不同部門的選拔機制，可能會有不同；他們部門是需要至少兩名主管推薦，才能獲得外派機會。競爭這個機會的工程師其實不少，能從中脫穎而出，說明已是其中佼佼者。

外派亞利桑納廠的員工，薪資待遇不會比照美國本地僱員；而是在現有薪資乘二，再加上房屋、汽車及保險等補助，具體金額按照人頭算。例如攜帶太太與一名孩子，補助標準就是三人。「公司給的補助還算慷慨」，該工程師說，目前日常開銷基本用不到「工資」的部分。「倘若不是大手大腳花錢，在亞利桑納州三年，應該能存下不少錢。」

台積電的補助有多慷慨，該員工透露，有同仁可以直接租賃豪車，已開上BMW X4，有的則青睞特斯拉。參考鳳凰城BMW車行給出的價格，租賃（Lease）一輛BMW X4標準配置三年，首付6900元，月付為860元。不過也有台積電員工比較「節儉」，開的是日系的平價車。

不過鳳凰城目前的通膨情況不容樂觀。美國勞工部的最新數據顯示，鳳凰城10月通膨達到12.1%，高於全美平均的7.7%，而且是全美僅有的四個通膨仍然維持兩位數的城市。

旅居鳳凰城的北美台商聯合總會前總會長張聖儀表示，鳳凰城物價比較貴的區域，目前還是南邊；而台積電所在的北部，從前通常認為是比較便宜的地帶。不過這一切可能在往後發生改變，正如鳳凰城南邊，也是在英特爾進駐後，隨著高薪工程師變多，物價慢慢上漲。北部未來很可能也會有相似狀況。

台積電工程師因為補助豐厚，手頭閒錢多，有可能令當地通膨變得更高。鳳凰城市長葛莉格（Kate Gallego）表示，鳳凰城北部地區，已經很久沒見過像台積電這樣，提供豐厚薪資的企業入駐。台積電工程師的收入，甚至高過鳳凰城市長（政府公開數據顯示，鳳凰城市市長年收入超過8萬元）。市政府已經看到台積電為建商的工人提供足夠高的工資，相信台積電未來，也能為其他崗位提供足夠的薪酬，幫助鳳凰城勞工獲得更好的生活。

鳳凰城經濟發展促進會（GPEC）主席Chris Camacho則指出，通膨是全美問題，聯準會已經在不斷升息對抗通膨。鳳凰城是全美前三的工業市場，相信很快會從經濟放緩的難關中走出來。

台積電 勞工部 特斯拉

上一則

加州13項民生新法 元旦上路

下一則

南加冷風暴 周末可能降雨

延伸閱讀

庫克：台積電扎根美國 蘋果將擴大合作

庫克：台積電扎根美國 蘋果將擴大合作
台積電亞州廠上機 張忠謀致詞：25年前夢想實現

台積電亞州廠上機 張忠謀致詞：25年前夢想實現
直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高

直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高
參觀台積電新廠 拜登讚地表最先進晶片：將改變全局

參觀台積電新廠 拜登讚地表最先進晶片：將改變全局
台積電亞州廠上機…拜登出席 庫克：期待擴大合作

台積電亞州廠上機…拜登出席 庫克：期待擴大合作
鳳凰城台積電移機典禮將展開 出現攻擊拜登標語

鳳凰城台積電移機典禮將展開 出現攻擊拜登標語

熱門新聞

李女士每日靠藥物度日，中風在家躺三日無人救助。（記者趙健/攝影）

洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄

2022-11-30 19:17
30多歲的華男張先生，在毫無征兆的情況下，突然罹患血癌。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌

2022-11-29 21:23
嫌疑男子拔出武器，威脅女子要求發生性關係。（爾灣警方提供）

爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄

2022-12-02 15:02
每年感恩節和聖誕節，家長為表謝意都會送老師禮物。一些華人家長內捲嚴重，甚至送老師愛馬仕包包。（讀者提供）

節日謝師 華人竟送愛馬仕包

2022-12-03 02:17
有華人長者晾曬在窗外的衣服，被公寓管理方丟到地上或垃圾桶中。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華嫗戶外晾衣有錯？衣服慘被房東丟光光

2022-12-02 14:53
老虎機的聲光設計吸引老年玩家。（受訪者提供）

為何賭場老人瘋狂拍打此機器？ 華人賭客一語道破

2022-12-05 14:55

超人氣

更多 >
華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校

華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校
直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高

直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高
搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職

搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職
旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取

旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取
追悼會規格捧江澤民比照鄧小平 習近平背後的政治盤算

追悼會規格捧江澤民比照鄧小平 習近平背後的政治盤算