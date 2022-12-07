台積人來美 原薪加倍、補助豐厚

台積電員工與眷屬居住的公寓環境很不錯。(記者陳開／攝影)

外派台積電 亞利桑納廠的台灣員工，都經過層層選拔；贏得這個機會，其薪資福利待遇，雖不如美國本土聘用的員工，但在台灣員工圈內，則屬於佼佼者。可是鳳凰城通膨情況高於全美平均，加之高薪工程師湧入，可能讓當地物價更上一層樓，這對從台灣來的台積電員工來說，亦是不小挑戰。

據台積電工程師透露，不同部門的選拔機制，可能會有不同；他們部門是需要至少兩名主管推薦，才能獲得外派機會。競爭這個機會的工程師其實不少，能從中脫穎而出，說明已是其中佼佼者。

外派亞利桑納廠的員工，薪資待遇不會比照美國本地僱員；而是在現有薪資乘二，再加上房屋、汽車及保險等補助，具體金額按照人頭算。例如攜帶太太與一名孩子，補助標準就是三人。「公司給的補助還算慷慨」，該工程師說，目前日常開銷基本用不到「工資」的部分。「倘若不是大手大腳花錢，在亞利桑納州三年，應該能存下不少錢。」

台積電的補助有多慷慨，該員工透露，有同仁可以直接租賃豪車，已開上BMW X4，有的則青睞特斯拉 。參考鳳凰城BMW車行給出的價格，租賃（Lease）一輛BMW X4標準配置三年，首付6900元，月付為860元。不過也有台積電員工比較「節儉」，開的是日系的平價車。

不過鳳凰城目前的通膨情況不容樂觀。美國勞工部 的最新數據顯示，鳳凰城10月通膨達到12.1%，高於全美平均的7.7%，而且是全美僅有的四個通膨仍然維持兩位數的城市。

旅居鳳凰城的北美台商聯合總會前總會長張聖儀表示，鳳凰城物價比較貴的區域，目前還是南邊；而台積電所在的北部，從前通常認為是比較便宜的地帶。不過這一切可能在往後發生改變，正如鳳凰城南邊，也是在英特爾進駐後，隨著高薪工程師變多，物價慢慢上漲。北部未來很可能也會有相似狀況。

台積電工程師因為補助豐厚，手頭閒錢多，有可能令當地通膨變得更高。鳳凰城市長葛莉格（Kate Gallego）表示，鳳凰城北部地區，已經很久沒見過像台積電這樣，提供豐厚薪資的企業入駐。台積電工程師的收入，甚至高過鳳凰城市長（政府公開數據顯示，鳳凰城市市長年收入超過8萬元）。市政府已經看到台積電為建商的工人提供足夠高的工資，相信台積電未來，也能為其他崗位提供足夠的薪酬，幫助鳳凰城勞工獲得更好的生活。

鳳凰城經濟發展促進會（GPEC）主席Chris Camacho則指出，通膨是全美問題，聯準會已經在不斷升息對抗通膨。鳳凰城是全美前三的工業市場，相信很快會從經濟放緩的難關中走出來。