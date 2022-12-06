買禮品卡謝師 儲值被盜領

有華人購買禮品卡後，發現條形碼被換，一查發現卡內錢被用掉了。（網友提供）

時值年底節假日，不少民眾都喜歡購買禮品卡(gift card)送人。但最近禮品卡被盜刷成風，不少華人 都經歷剛買的禮品卡，裡面錢卻不翼而飛的情況。

在聖誕節 來臨之際，鑽石吧（Diamond Bar）華人媽媽劉女士，打算購買幾張禮品卡送給老師，感謝他們一年來的辛勤付出。她11月前往Target 購買了三張禮品卡，分別是兩張100元和一張50元。然而在12月初時，當她打算將這些禮品卡裝進賀卡時才發現，禮品卡背後的灰色塗層居然全部被刮開了。隨後她打電話給Target客服，一查，裡面的錢居然都被用掉了。

劉女士說，她買這些禮品卡時，是從店裡貨架上直接買的空卡，再到收銀台告訴收銀員具體充值的數額。這些禮品卡買來之後一直放在家裡，不可能有人碰過，怎麼就「憑空」被人用掉了？

後來劉女士了解到，有不法分子將Target店內禮品卡偷走，刮掉灰色塗層獲取激活碼，這樣就掌握了賬戶信息，再將這些禮品卡放回店內貨架上。這樣在顧客不知情下充錢在裡面，不法分子就「坐等」顧客購買這張卡充值，再從帳戶裡將錢轉走，神不知鬼不覺盜走了卡中的錢。

劉女士已經聯繫Target客服，對方還沒有給出明確答覆。劉女士對此事很氣憤，她說，損失錢財是一方面，如果在不知情下將這些卡送給老師，那豈不是很尷尬。這些禮品卡在店裡時有外面硬紙盒卡套，因此無法一眼看出灰色塗層是否完好，等回家將卡取下才能看到。

不法分子除了將禮品卡塗層刮開，提前獲取帳號密碼盜走錢財外，還將假的條形碼黏貼到禮品卡上，這樣等顧客充值時，其實將錢充進了另一個帳戶裡。

還有一位華人在社交媒體發帖表示，她也是買了五張面值50元的禮品卡打算送給老師。但當她將卡拆下來準備裝在賀卡裡時，卻發現其中一張禮品卡的條形碼是被另一張條形碼貼紙覆蓋住的，並且兩個條形碼數字不一。她上網一查，竟發現這張禮品卡帳號不存在。她才意識到被騙了。

除了Target禮品卡，有民眾購買的蘋果禮品卡或Visa禮品卡也有過類似經歷。根據FTC的數據統計，2018至2020年12月，涉及禮品卡的詐騙高達2億4500元，其中除了以上盜取禮品卡的方式，還有冒充政府人員引誘民眾購買禮品卡，或造假網站，當民眾輸入禮品卡帳號密碼時，不法分子趁機盜走信息。

那麼如何購買禮品卡才安全？如果去店裡購買，可以讓店員從安全的櫃檯中拿新的禮品卡，保證沒有其他人碰過，盡量不要從開放的貨價拿取。其次，民眾可以選擇購買電子版禮品卡，這樣可以避免被盜刷。購買禮品卡使用時，最好儘快用掉或立刻將錢存入其他帳戶，以免夜長夢多，被不法分子盜刷。