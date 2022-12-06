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紐森籲議會懲罰石油商 退錢給駕駛

編譯組／綜合報導
加州油價居高不下，紐森計畫要求立法人員對石油生產商開罰。（FOX 11）
加州油價居高不下，紐森計畫要求立法人員對石油生產商開罰。（FOX 11）

面對石油公司在歷經一個夏季高油價後的巨額利潤，加州州長紐森（Gavin Newsom）感到憤怒，日前趁州議員短暫回到議會宣誓就職時召開特別會議，要求立法機關在石油公司利潤超過一定門檻時對他們開罰，並將錢退還給駕駛人。

FOX 11電視台報導，然立法人員面對的問題是如何擬議相關提案，特別是石油產業是加州最大的遊說者和競選捐助者之一。

對立法機構來說，今年有異常多的新成員加入，120人中有超過四分之一是新人。

其中，民主黨籍參議員阿什比（Angelique Ashby）在激烈的競選中獲勝。石油產業花費數十萬元投入廣播和電視廣告支持她。

阿什比受訪時表示，沒有任何遊說者或石油產業者與她聯繫，詢問她如何對石油公司的懲罰相關提案進行投票。她說，競選活動不是立法，「我會以第八選區選民最大利益為依歸。」

截至4日晚，紐森尚未透露他如何對懲罰石油商立法，相關人員稱「他可能要到明年1月才會開始審議相關提案。」

儘管如此，這場戰鬥已經開始。加州能源委員會（Califorina Energy Commission）日前就加州天然氣價格如此高的原因舉行公聽會。

加州油價今夏飆升，但其他州也是如此，主要是因應俄羅斯入侵烏克蘭後造成的原油價格飆升。

然即使原油價格下跌，加州油價在10月第一周，每加侖油價平均價格比全國平均高出2.61元，這是有史以來最大差距。自此後，石油公司有了數十億元巨額利潤。

加州五大煉油廠：Marathon、Valero、Philips 55、PBF Energy和Chevron並未出席當天聽證會，大多數人表示訊息共享，可能有違反托拉斯法（anti-trust laws）。

紐森在特別會議新聞稿中表示，「大型石油公司正吞食加州人，聽證會上業界的沉默震耳欲聾，這是最新證據，證明需要對他們處以哄抬價格的懲罰。」

西部各州石油協會（Western States Petroleum Association）主席博伊德（Catherine Reheis-Boyd）表示，石油產業動盪，疫情期間損失數十億元，當時許多人在家工作，取消旅行，石油需求急劇下降。會上她指責該州稅收和法規推高油價。

而柏克萊加大教授柏倫斯坦（Severin Borenstein）表示，問題不在煉油層面，而是汽油銷售給駕駛人的零售層面。

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