標價略高 善用優惠券仍划算

自助沙拉吧菜品非常豐富，多達幾十種。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣巴沙迪那市（Pasadena）開了一家亞馬遜生鮮超市「Amazon Fresh」，不斷送出各種優惠，包括買40元減20元。前往購物的華人表示，「使用優惠券購物，折算下來東西好便宜。」

影音來源：記者邵敏

這家生鮮超市位於巴市東科羅拉多大道（Colorado Blvd）3425號，今年9月剛開業。阿罕布拉 市（Alhambra）華人張先生表示，超市開張至今已接連收到多張優惠券，滿40元減20元，滿20元減10元，折扣幅度很大，但都有一定的時間限制。

亞馬遜生鮮超市，開張以來不斷送出各種優惠。（記者邵敏／攝影）

衝著這些優惠券，張先生特意去超市體驗了一番，「商品標價不便宜，特別是蔬菜 水果，感覺比華人超市 貴一些，比如我那天看到的價格，一小盒草莓是4.99元，一盒12個裝的雞蛋6.29元。」但用了折扣券，價格幾乎直降一半，張先生認為非常划算。

最讓張先生印象深刻的是超市內的自助沙拉吧，以盒子大小分別標價為6.99元、9.99元、12.99元。顧客可以先挑選盒子再裝滿食物，菜品豐富多達幾十種，除各種色拉蔬菜外，還有肉類、點心、通心粉等。對於食量不大的人來說，6.99元的小盒完全可以飽食一餐，這在當下通貨膨脹的大環境下非常划算。