亞馬遜超市 不排隊拿了就走

顧客購物後，只需掃描一下亞馬遜會員的二維碼，就可以直接離開。（記者邵敏／攝影）

南加聖蓋博谷一個多月前新開張的亞馬遜 生鮮超市「Amazon Fresh」，以「購物不用排隊，拿了就可以走」（Just Walk Out）的消費新體驗，吸引不少華人 前往。但事實上，這種自動掃描價格的方式也會出現差錯，建議顧客收到賬單後應仔細核對。

影音來源：記者邵敏

亞凱迪亞 市（Arcadia）華人陳女士日前特意來到這家超市，就是為了感受一下「拿了就走」的購物體驗。她表示，「朋友介紹這家超市配有智慧購物車，買好東西自動掃描商品，我想見識一下高科技購物到底是怎麼回事。」

超市入口分為兩處，確實與一般超市不同，一處是傳統購物入口，另一處則需掃描亞馬遜會員的二維碼。進入超市，抬頭可見上方遍布著密密麻麻的智能攝像頭，有顧客曾因此質疑，個人隱私在這裡得不到任何保護。超市內設有「Ask Alexa」智能屏幕，顧客可以用語音提問題，智能機器馬上就會回答，比如「今天的打折商品是什麼」、「哪些物品在哪個區域」等。

陳女士挑選完商品準備結賬，出口也分為兩處，一處是傳統的人工結賬方式，另一處是會員自動結賬。陳女士再次掃描自己的會員二維碼，因為第一次體驗，她表示有些手足無措，「門自動打開了，我都不知道自己消費多少錢，也不知道如何刷卡付費，直接推著購物車就出來了。」

亞馬遜生鮮超市以「購物拿了就可以走」的消費新體驗，吸引不少華人前往。（記者邵敏／攝影）

大概兩三個小時後，陳女士才收到一份電子郵件，顯示當天購物的具體金額，她核對後卻發現賬單有誤，「我只拿了一份壽司，但賬單顯示是兩份，平常我很少有核對超市發票的習慣，這次是好奇，想看看自動結賬會不會有差錯，結果真的發現多付了錢。」不過，如果發現賬單有問題，只要在應用程序上反饋一下具體細節，很快就會得到處理，多付的金額也會在兩三天內退回到原有賬戶。

據悉，這種「拿了就走」 的自動掃描結賬方式，使用計算機視覺、傳感器和人工智能，在消費者使用應用程序登錄購買商品後，超市天花板上懸掛的攝像頭與傳感器，會直接記錄所購商品，並自動從顧客的亞馬遜帳戶上收取消費金額。 如此一來，顧客無需等待結帳，便能直接離開超市。

入口分兩處，一處是傳統購物入口，另一處需掃描亞馬遜會員二維碼進入。（記者邵敏／攝影）