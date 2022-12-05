我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看好中解封 大摩調高中股評級至加碼 他說是時候買進了

白紙運動後 武漢大學數百學生冒雨聚集要求離校返鄉

亞馬遜超市 不排隊拿了就走

記者邵敏／巴沙迪那報導
顧客購物後，只需掃描一下亞馬遜會員的二維碼，就可以直接離開。（記者邵敏／攝影）
顧客購物後，只需掃描一下亞馬遜會員的二維碼，就可以直接離開。（記者邵敏／攝影）

南加聖蓋博谷一個多月前新開張的亞馬遜生鮮超市「Amazon Fresh」，以「購物不用排隊，拿了就可以走」（Just Walk Out）的消費新體驗，吸引不少華人前往。但事實上，這種自動掃描價格的方式也會出現差錯，建議顧客收到賬單後應仔細核對。

影音來源：記者邵敏

亞凱迪亞市（Arcadia）華人陳女士日前特意來到這家超市，就是為了感受一下「拿了就走」的購物體驗。她表示，「朋友介紹這家超市配有智慧購物車，買好東西自動掃描商品，我想見識一下高科技購物到底是怎麼回事。」

超市入口分為兩處，確實與一般超市不同，一處是傳統購物入口，另一處則需掃描亞馬遜會員的二維碼。進入超市，抬頭可見上方遍布著密密麻麻的智能攝像頭，有顧客曾因此質疑，個人隱私在這裡得不到任何保護。超市內設有「Ask Alexa」智能屏幕，顧客可以用語音提問題，智能機器馬上就會回答，比如「今天的打折商品是什麼」、「哪些物品在哪個區域」等。

陳女士挑選完商品準備結賬，出口也分為兩處，一處是傳統的人工結賬方式，另一處是會員自動結賬。陳女士再次掃描自己的會員二維碼，因為第一次體驗，她表示有些手足無措，「門自動打開了，我都不知道自己消費多少錢，也不知道如何刷卡付費，直接推著購物車就出來了。」

亞馬遜生鮮超市以「購物拿了就可以走」的消費新體驗，吸引不少華人前往。（記者邵敏／...
亞馬遜生鮮超市以「購物拿了就可以走」的消費新體驗，吸引不少華人前往。（記者邵敏／攝影）

大概兩三個小時後，陳女士才收到一份電子郵件，顯示當天購物的具體金額，她核對後卻發現賬單有誤，「我只拿了一份壽司，但賬單顯示是兩份，平常我很少有核對超市發票的習慣，這次是好奇，想看看自動結賬會不會有差錯，結果真的發現多付了錢。」不過，如果發現賬單有問題，只要在應用程序上反饋一下具體細節，很快就會得到處理，多付的金額也會在兩三天內退回到原有賬戶。

據悉，這種「拿了就走」 的自動掃描結賬方式，使用計算機視覺、傳感器和人工智能，在消費者使用應用程序登錄購買商品後，超市天花板上懸掛的攝像頭與傳感器，會直接記錄所購商品，並自動從顧客的亞馬遜帳戶上收取消費金額。 如此一來，顧客無需等待結帳，便能直接離開超市。

入口分兩處，一處是傳統購物入口，另一處需掃描亞馬遜會員二維碼進入。（記者邵敏／攝...
入口分兩處，一處是傳統購物入口，另一處需掃描亞馬遜會員二維碼進入。（記者邵敏／攝影）

對於這樣的消費方式，顧客褒貶不一。華人張先生表示，體驗感不錯，高科技越來越發達，對日常生活也帶來眾多變革，「拿了商品就可以走，節約很多購物時間，我覺得很方便。」但陳女士認為，自己還是比較習慣傳統的購物方式，有問題可以直接和商店工作人員溝通，「我感覺年紀大的人比較難接受這樣的結賬方式，不知道自己到底付了多少錢，賬單出現錯誤還需要申請退款，也挺麻煩的。畢竟技術再發達，有時也代替不了人工。」

超市內設有智能屏幕，顧客可以用語音提問，智能機器馬上就會回答。（記者邵敏／攝影）
超市內設有智能屏幕，顧客可以用語音提問，智能機器馬上就會回答。（記者邵敏／攝影）

亞馬遜 華人 亞凱迪亞

上一則

標價略高 善用優惠券仍划算

下一則

網路求職陷阱多 詳查招聘店家 不要透露個人信息

延伸閱讀

推特祭豐厚獎勵 傳蘋果亞馬遜恢復投放廣告

推特祭豐厚獎勵 傳蘋果亞馬遜恢復投放廣告
封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜

封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜
FT：亞馬遜裁員 硬體團隊首當其衝 投資人希望砍更多人

FT：亞馬遜裁員 硬體團隊首當其衝 投資人希望砍更多人
亞馬遜衝雲端 逆勢徵才

亞馬遜衝雲端 逆勢徵才
森巴軍團強悍祕密？亞馬遜特產「阿薩依」補充能量聖品

森巴軍團強悍祕密？亞馬遜特產「阿薩依」補充能量聖品
亞馬遜看好雲端事業續旺 明年繼續增聘、興建資料中心

亞馬遜看好雲端事業續旺 明年繼續增聘、興建資料中心

熱門新聞

李女士每日靠藥物度日，中風在家躺三日無人救助。（記者趙健/攝影）

洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄

2022-11-30 19:17
30多歲的華男張先生，在毫無征兆的情況下，突然罹患血癌。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌

2022-11-29 21:23
華女不幸在車禍中殞命。（取材自社群）

洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友

2022-11-27 16:20
嫌疑男子拔出武器，威脅女子要求發生性關係。（爾灣警方提供）

爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄

2022-12-02 15:02
華人因為銀行信息發生改變，導致無法按期收到通膨補助金。(Unsplash.com)

華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯

2022-11-28 14:12
每年感恩節和聖誕節，家長為表謝意都會送老師禮物。一些華人家長內捲嚴重，甚至送老師愛馬仕包包。（讀者提供）

節日謝師 華人竟送愛馬仕包

2022-12-03 02:17

超人氣

更多 >
林青霞全說了 交往19年對象身分曝光

林青霞全說了 交往19年對象身分曝光
蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶

蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶
封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜

封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜
不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍

不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍
CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」

CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」