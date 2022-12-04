華嫗慘被騙 愛心人登門送暖 致贈紅包和鮮花

愛心人士為老人（中）送去了慰問金和禮物，並設置GoFundMe募款專頁。（記者趙健／攝影）

「洛縣華人 老嫗被騙光200萬積蓄」報導引起了華人社區愛心人士的廣泛關注。12月2日上午，幾名華人自發組織慰問團來到洛杉磯縣哈仙達岡（Hacienda Heights）的受害老人家中，送上慰問金和鮮花，讓獨居老人感受到了久違的溫暖。

視頻來源：記者趙健／攝影

12月2日上午下著小雨，愛心慰問團到訪，為老人送去了慰問金和禮物。這位83歲的老人提前得知消息，專門找出耳環戴上，反復感慨自己的客廳很久沒有這麼熱鬧了，這份「久違」的溫暖讓她激動得幾度哽咽。

李女士對送來關愛的客人們說，「今天特別開心，已經很久沒有這麼多人來家裡了。對我來說，你們就像天使一樣。我從來沒有收過這麼多紅包，真的不知道該說什麼了。我已經很久沒有感受到什麼是『人情』了。自從我被騙後，很多人就不理我了。他們都很討厭我，一直說我笨，就連子女到現在還在生我的氣。他們甚至對我說，『你的錢為什麼寧給騙子不給我們』，可我是被騙了啊！」提起自己被騙的傷心經歷，老人的情緒不免又激動起來。

資深地產經紀袁立功是這次活動的組織發起者，他說，看到這篇報導後，第一時間就想到要來探望這位可憐的老人，想讓老人感受到關愛和正能量。他隨即打電話給自己的幾位好朋友，結果大家一拍即合。

一起前來慰問老人的佳信貸款 總裁劉艷秋（Donna Chao）說：「被這種詐騙傷害的還有很多人，我有一個客人也是這樣被騙了170萬，一輩子辛苦賺來的錢就這樣被騙光，不得不賣房還債，如今只能租房。所以我讀到這位老人的故事後，第一時間也是想到自己是不是可以做些什麼?」

「而且，很多人覺得只有老人才會上當受騙，其實不然，年輕人也會被騙，甚至有我認識的律師都被騙過，這些詐騙集團 是非常厲害的。也正是因為這個原因，現在客戶找我貸款，我都會問他們資金用途，如果覺得可疑就會阻止。」

華人企業家程楨（Ken Cheng）也來到老人家裡送愛心。他還說：「華人因為語言障礙，對環境不熟悉，常會成為詐騙集團的主要目標。」

金融顧問趙一凱（Kelly Chao）在臨走時還給老人留下了自己的聯繫方式，並告訴老人有任何需要幫助的地方可以隨時聯繫他。並且，他還正在為老人設置GoFundMe募款專頁，希望能夠通過這種方式幫助老人。

另外，老人近日收到的「國稅局寄發」的關於19萬美元待繳稅款信，也已交由專業會計師核實及後續處理。