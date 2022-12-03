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LAX國際旅客 比去年同期翻倍

記者張宏／洛杉磯報導
洛杉磯國際機場 (LAX) 今年共計接待超過5400萬人次旅客，隨著旅遊需求持續增長至秋季，國際客運量比去年同期增長近一倍。（LAX提供）
洛杉磯國際機場 (LAX) 今年共計接待超過5400萬人次旅客，隨著旅遊需求持續增長至秋季，國際客運量比去年同期增長近一倍。（LAX提供）

今年初至10月份，洛杉磯國際機場 (LAX) 共計接待超過5400萬人次旅客，隨著旅遊需求持續增長至秋季，國際旅客運量比去年同期增長一倍。

LAX機場今年10月份旅客總數為587萬7180人次，高於去年同期的484萬8035人次。超過21%的增長主要歸功於國際旅客的增加，國際旅客10月總數為150萬3908人次，去年同期是76萬5618人次，今年國際旅客的增長幾乎是2021年10月旅客人數的兩倍。

洛杉磯世界機場 (LAWA) 首席執行官Justin Erbacci 表示，秋季旅遊旺季已達到2019年以來的最高水平，在今年的冬季假期LAX已準備好迎接更多旅客。新設施、新技術和新的航空公司會改善旅客從路邊到登機口的機場體驗，LAX很高興在未來幾個月展示機場更多現代化的升級。

截至今年10月的一年中，LAX整體客運量與2021年同期相比增長了44.04%，達到5456萬9493人次。與2021年相比，這段時間的國際旅客人數增長了122.97%（1345萬4406人次對603萬4196人次），今年迄今為止國內旅客人數增長了29.09%（4111萬5087人次對3185萬322人次）。

洛杉磯國際機場 LAX

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