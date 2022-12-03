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聖誕節謝師 禮品卡最受歡迎

記者張宏/洛杉磯報導
今年聖誕節送給老師什麼禮物？禮品卡最受歡迎和實用。（讀者提供）
今年聖誕節送給老師什麼禮物？禮品卡最受歡迎和實用。（讀者提供）

今年聖誕節送給老師什麼禮物？一些華人家長體諒老師疫情期間的辛苦，不僅加碼送各種禮品卡或現金，同時也會送巧克力、糖果等小禮物。

華人媽媽秦女士今年聖誕節準備了一盒巧克力加一張30元的Amazon禮卡和孩子寫的卡片，給每個老師包括前台運動隊教練都送一份，這些東西加在一起也是不小的開支，但聖誕節畢竟是一年最大的節日，禮數要周全。

也有家長理解老師疫情辛苦，加碼送禮品卡或現金。媽媽張女士說，以前都是25元左右，從去年開始送50元禮卡。禮卡以前是Target，現在改送菜市場的禮品卡，通膨之下買菜更實際。還有媽媽直接把現金夾在感謝卡片，因為禮品卡有時會忘掉，現金更好用，不過，她覺得給現金太俗。

幼兒園老師的禮物也不能少，媽媽王女士說，她的孩子上幼兒園，以前是送50元禮卡加一個小禮物。後來覺得買禮物包禮物太煩了，就主課老師每人送100元禮卡，助教老師送50元禮卡，感恩節和聖誕節都送。老師都很高興，連孩子每天的照片都多了幾張。

有媽媽提醒說，送老師禮品卡要確認充值成功，她曾經送老師一個50元的Amazon禮品卡，結果老師後來告訴她刷卡的時候顯示裡面金額是零，讓她特別尷尬，估計是當時買了很多禮品卡，沒有確認充值。

還有的學校直接聯繫每個老師想要哪些商家的禮卡。媽媽劉女士說，一般老師都選Target、Amazon、Trader Joe's、Starbucks。個別的會選Barns n Noble、REI等等，老師很開心有機會自己選。有的學校老師會有類似個人喜好清單，通常是有張表貼在教室門旁邊，或是通過郵件。既然約定俗成的每年教師節和聖誕節都要送禮，送一些老師喜歡和合適的，不過上限是25元。

聖誕節 Amazon 疫情

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