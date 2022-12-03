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節日謝師 華人竟送愛馬仕包

記者張宏/洛杉磯報導
每年感恩節和聖誕節，家長為表謝意都會送老師禮物。一些華人家長內捲嚴重，甚至送老師愛馬仕包包。（讀者提供）
每年感恩節和聖誕節，家長為表謝意都會送老師禮物。一些華人家長內捲嚴重，甚至送老師愛馬仕包包。（讀者提供）

每年感恩節和聖誕節，家長為表謝意都會送給老師禮物。但有些華人家長內卷嚴重，從幾百元禮卡、名牌絲巾，發展到iPhone手機，有人甚至送老師愛馬仕包包，攀比風氣讓一些家長大呼吃不消。

華人媽媽李女士說，孩子所在私立學校今年開始規定送禮不能超過100元，起因是學校華人家長送禮太超過，甚至到了送愛馬仕手袋的程度。有一個高年級華人小孩的媽媽，為孩子升學，給學校相關人士送了一個愛馬仕手袋，結果被其他族裔家長投訴，理由是老師可能會對經常送禮的孩子特別待遇。

她說，現在校方對送禮有限制，但華人家長上有政策下有對策，一次送禮不能超過100元，那就多送幾次，且現在不買禮物，直接送禮品卡，前後加一起也有五、六百元。

每個孩子每年送給老師的禮物近千元。華人媽媽Molly齊說，她的兩個孩子都在私立學校，孩子第一年開學時，她送給老師1000元現金，本以為老師不會收，未料老師面不改色照收不誤。從此，每個孩子每年至少要送老師1000元禮物。公立學校通常對送禮有限額，但私立學校通常沒有，每次300元到500元很平常。

她說，班代表會給老師一個問卷，詢問老師喜歡去哪裡玩、去哪裡購物和喜歡吃什麼餐廳。學校還和禮品卡公司合作，買合作的禮品卡學校還能拿回折。每年逢年過節、老師生日都會發郵件提醒家長給老師送禮物。她們學校的華人家長都當仁不讓，除了起步幾百元的禮品卡，還有手工製的各種東西，最貴是一些華人媽媽直接送老師iPhone手機或愛馬仕圍巾和小包什麼的。每次看著老師拿著家長送的愛馬仕橘色袋子，其他媽媽都覺得壓力山大。

一些課外老師更加變本加厲，甚至吃相難看。華人媽媽Tiffany孫的女兒跟著一個俄羅斯老師學體操，她說，很多亞裔孩子跟著這個老師學習，人人不甘落後。夏天媽媽們都給老師送飲料，老師面前經常擺了十多杯飲料。節日送禮物，老師最愛收名牌，有時送重複了，老師還會提醒。

一個剛來的韓裔媽媽在老師上課時送來披薩餅，結果這個體操老師對其他媽媽講，「她是以為我們買不起披薩嗎？」最過分是老師媽媽過生日都讓家長付錢，雖然家長是自願的，但老師默許了。不僅如此，還要額外準備生日禮物。

華人家長送禮如此卷，其他族裔媽媽表示吃不消，華人媽媽江女士說，一次和白人媽媽聊到這個話題，她說送那麼多太誇張了。她家四個孩子，年年這麼個送法要破產了。她們就送幾塊錢的巧克力。

而一些學校對送禮金額也是很寬鬆，一個華人老師說，25元只是上報的上限，如果家長要送，學區是不管的。她最近收到一個家長給的100元禮卡，指名道姓是給她的。她全數捐給學校。學校的幾個管理人員很吃驚，三番五次勸說她改變主意，100元可去超市買節日禮物，準備節日晚餐也行。

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