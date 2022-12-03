點燈、玩雪… 南加聖誕活動豐富多彩

聖蓋博市將於12月6日下午6時至8時30分於Plaza Park舉辦聖誕樹點燈活動。（聖蓋博市官網）

聖誕節將至，每個城市的慶祝活動陸續登場，包括聖誕樹點燈儀式、「玩雪村」等，適合大人小孩一起玩。今年南加州 華人聚集城市的聖誕慶祝活動豐富多彩。

聖蓋博 市（San Gabriel）聖誕樹點燈儀式迄今已經走過46個年頭，今年將在12月6日下午6時至8時30分於Plaza Park舉辦，屆時聖誕老人點亮聖誕樹。除了巨大聖誕樹，現場還將有演出，免費熱可可，民眾可以裝飾聖誕樹，還有攤位供民眾拍照。

屆時帶來表演的有：Jefferson Middle School合唱管弦樂團，Dewey Woodcraft Rangers， Lori Andrews帶領的社區舞蹈課學員表演以及聖蓋博高中鼓樂隊。現場有Bison Burger和Rice Balls of Fire餐車，民眾可花錢購買美味小吃。民眾可在聖蓋博大劇院（Mission Playhouse）和Mission Church的停車場泊車。

蒙特利公園市（Monterey Park）將在12月8日（周四）舉辦「雪村」活動，時間為下午4時至8時。地點為George Elder Park（1950 Wilcox Ave.）。在這裡，民眾可以滑雪 ，與聖誕老人合影、購買聖誕裝飾品等。屆時還有餐食攤位供民眾消費。「雪村」入場免費，但需提前登記，每次可玩一小時：https://www.montereypark.ca.gov/1385/Holiday-Snow-Village。

阿罕布拉市（Alhambra）將於12月11日（周日）舉辦聖誕村及農夫市場活動，時間為上午9時至下午1時，地點位於100 South Second Street。屆時將有現場表演、遊戲攤位、聖誕裝飾物攤位，小朋友還可以在上午10時至11時以及11時30分至12時30分與聖誕老人合影。

羅斯密市（Rosemead）將於12月6日（周二）下午6時舉辦聖誕樹點燈儀式，地點位於Civic Center Plaza（8838 E Valley Blvd）。屆時將有免費熱可可、現場表演、滑雪遊戲等娛樂項目。

聖瑪利諾市（San Marino）將於12月9日（周五）舉辦聖誕點燈，時間是下午4時30分至7時，地點位於Huntington Drive以及San Marino Avenue路口。屆時將有免費熱可可，各種餐食攤位，聖誕老人將乘坐消防車於5時到來。

鑽石吧將在12月10日（周六）舉行冬季雪節。（鑽石吧市府官網）

鑽石吧（Diamond Bar）將在12月10日（周六）舉行冬季雪節，上午8時至下午2時。地點位於Pantera Park（738 Pantera Drive）。根據該市官網，屆時將有100噸雪「降臨」，現場將有滑雪等各類雪上遊戲。入場免費，滑雪每位10元，時間不限，還有一元四次的小遊戲。

2022年南加州部分華人城市聖誕活動。（製表：記者王若然）

奇諾岡（Chino Hills）一年一度的點燈儀式將在12月3日（周六）在政府中心（14000 City Center Drive）舉行，時間為下午5時至8時。娛樂活動包括聖誕裝飾品攤位、遊戲攤位、「給聖誕老人寫信」、現場樂隊表演等。6時15分點燈正式開始，6時30分至8時，小朋友們可以「拜訪」聖誕老公公。