我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今秋大學申請 僅4%校要求SAT、ACT成績

歐盟官員：習近平坦承清零引民怨 「學生充滿挫折」

點燈、玩雪… 南加聖誕活動豐富多彩

記者王若然／洛杉磯報導
聖蓋博市將於12月6日下午6時至8時30分於Plaza Park舉辦聖誕樹點燈活動。（聖蓋博市官網）
聖蓋博市將於12月6日下午6時至8時30分於Plaza Park舉辦聖誕樹點燈活動。（聖蓋博市官網）

聖誕節將至，每個城市的慶祝活動陸續登場，包括聖誕樹點燈儀式、「玩雪村」等，適合大人小孩一起玩。今年南加州華人聚集城市的聖誕慶祝活動豐富多彩。

聖蓋博市（San Gabriel）聖誕樹點燈儀式迄今已經走過46個年頭，今年將在12月6日下午6時至8時30分於Plaza Park舉辦，屆時聖誕老人點亮聖誕樹。除了巨大聖誕樹，現場還將有演出，免費熱可可，民眾可以裝飾聖誕樹，還有攤位供民眾拍照。

屆時帶來表演的有：Jefferson Middle School合唱管弦樂團，Dewey Woodcraft Rangers， Lori Andrews帶領的社區舞蹈課學員表演以及聖蓋博高中鼓樂隊。現場有Bison Burger和Rice Balls of Fire餐車，民眾可花錢購買美味小吃。民眾可在聖蓋博大劇院（Mission Playhouse）和Mission Church的停車場泊車。

蒙特利公園市（Monterey Park）將在12月8日（周四）舉辦「雪村」活動，時間為下午4時至8時。地點為George Elder Park（1950 Wilcox Ave.）。在這裡，民眾可以滑雪，與聖誕老人合影、購買聖誕裝飾品等。屆時還有餐食攤位供民眾消費。「雪村」入場免費，但需提前登記，每次可玩一小時：https://www.montereypark.ca.gov/1385/Holiday-Snow-Village。

阿罕布拉市（Alhambra）將於12月11日（周日）舉辦聖誕村及農夫市場活動，時間為上午9時至下午1時，地點位於100 South Second Street。屆時將有現場表演、遊戲攤位、聖誕裝飾物攤位，小朋友還可以在上午10時至11時以及11時30分至12時30分與聖誕老人合影。

羅斯密市（Rosemead）將於12月6日（周二）下午6時舉辦聖誕樹點燈儀式，地點位於Civic Center Plaza（8838 E Valley Blvd）。屆時將有免費熱可可、現場表演、滑雪遊戲等娛樂項目。

聖瑪利諾市（San Marino）將於12月9日（周五）舉辦聖誕點燈，時間是下午4時30分至7時，地點位於Huntington Drive以及San Marino Avenue路口。屆時將有免費熱可可，各種餐食攤位，聖誕老人將乘坐消防車於5時到來。

鑽石吧將在12月10日（周六）舉行冬季雪節。（鑽石吧市府官網）
鑽石吧將在12月10日（周六）舉行冬季雪節。（鑽石吧市府官網）

鑽石吧（Diamond Bar）將在12月10日（周六）舉行冬季雪節，上午8時至下午2時。地點位於Pantera Park（738 Pantera Drive）。根據該市官網，屆時將有100噸雪「降臨」，現場將有滑雪等各類雪上遊戲。入場免費，滑雪每位10元，時間不限，還有一元四次的小遊戲。

2022年南加州部分華人城市聖誕活動。（製表：記者王若然）
2022年南加州部分華人城市聖誕活動。（製表：記者王若然）

奇諾岡（Chino Hills）一年一度的點燈儀式將在12月3日（周六）在政府中心（14000 City Center Drive）舉行，時間為下午5時至8時。娛樂活動包括聖誕裝飾品攤位、遊戲攤位、「給聖誕老人寫信」、現場樂隊表演等。6時15分點燈正式開始，6時30分至8時，小朋友們可以「拜訪」聖誕老公公。

滑雪 聖蓋博 加州

上一則

洛杉磯警匪高速追車 嫌犯劫三車未果被捕

下一則

LAX國際旅客 比去年同期翻倍

延伸閱讀

贊助好萊塢聖誕遊行 為主流帶來華人聲音

贊助好萊塢聖誕遊行 為主流帶來華人聲音
紐約布魯克林區政廳節日集市 亞洲應景商品多 挑禮物新選擇

紐約布魯克林區政廳節日集市 亞洲應景商品多 挑禮物新選擇
周末好去處／花旗球場聖誕藝術燈展 互動體驗真有趣

周末好去處／花旗球場聖誕藝術燈展 互動體驗真有趣
67呎… 全美最高「會唱歌聖誕樹」 密州重新登場

67呎… 全美最高「會唱歌聖誕樹」 密州重新登場
洛克菲勒聖誕樹點燈 萬人矚目

洛克菲勒聖誕樹點燈 萬人矚目
聖誕樹價格漲20% 撿便宜機會少

聖誕樹價格漲20% 撿便宜機會少

熱門新聞

李女士每日靠藥物度日，中風在家躺三日無人救助。（記者趙健/攝影）

洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄

2022-11-30 19:17
30多歲的華男張先生，在毫無征兆的情況下，突然罹患血癌。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌

2022-11-29 21:23
華女不幸在車禍中殞命。（取材自社群）

洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友

2022-11-27 16:20
華人因為銀行信息發生改變，導致無法按期收到通膨補助金。(Unsplash.com)

華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯

2022-11-28 14:12
李女士被騙時的筆記。（記者趙健／攝影）

老婦收到國稅局催稅信難辨真假 剛被騙光百萬餘積蓄

2022-11-28 02:20
嫌疑男子拔出武器，威脅女子要求發生性關係。（爾灣警方提供）

爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄

2022-12-02 15:02

超人氣

更多 >
未來5年國稅局的6項革新 影響每個人荷包

未來5年國稅局的6項革新 影響每個人荷包
生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10

生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10
爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄

爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄
女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷

女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷
快看世界／需求激增 2023年最賺錢的三個兼職是...

快看世界／需求激增 2023年最賺錢的三個兼職是...