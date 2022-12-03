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剛到洛杉磯 財物藏後備箱 留學生慘遭砸車

記者劉子為／洛杉磯報導
U同學的車被砸。（取材自U同學的小紅書帳號）
U同學的車被砸。（取材自U同學的小紅書帳號）

在治安愈來愈糟的洛杉磯，被砸車並非一件罕見的事。剛抵達洛杉磯開啟留學生活的U同學身上，即便將錢財藏在後備箱，也沒能逃過被砸車的命運。

U同學近日和朋友一起在聖蓋博市某餐廳吃飯，將車停在某華資超市門口的停車場。沒過多久，還在吃飯的U同學，接連收到信用卡被刷幾百元的短信，他感到不解。飯後他走回停車場，看到滿地的玻璃碎片，才發現車已被砸，背包、電腦、iPad、眼鏡等物品也全部被盜。

U同學在小紅書發帖表示，他的車是福特轎車，不是什麼奢侈品牌。他也有一定的防範意識，將物品放到汽車後備箱，而不是留在車內的顯眼處。U同學的朋友猜測，歹徒可能有探測儀，探測到後備箱裡有電子產品，才選擇砸車盜竊。

U同學表示，他剛來洛杉磯不久，雖然聽說砸車事件很多，但沒想到在華人聚居的地區也會經常發生。當天晚上，除了U同學的車被砸，還有幾輛停在該超市停車場的車，也遭遇相同的破壞。

在U同學的帖子下，部分網友表示也有類似經驗。一位網友評論到，他上個月將車停在聖蓋博市某酒店的停車場，吃一頓飯的功夫，車就被砸玻璃，損失慘重。

U同學在帖子中總結他的經驗教訓，並將其分享出來，以提醒更多人。他提到，不要將貴重物品留在車內、夜間停車盡量停在室內停車場、發生情況後及時聯繫保險公司、信用卡開啟短信通知和大額交易的電話確認等都可有效防盜。

帖子的評論區裡，還有熱心網友給出針對性建議。一位網友建議可以在車險中增加玻璃險，還有一位網友提到「要報警，因為走保險時需要警察提供的案件號」。

網友在評論區分享類似經歷。（截圖自小紅書）
網友在評論區分享類似經歷。（截圖自小紅書）

洛杉磯 聖蓋博 信用卡

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