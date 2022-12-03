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曲線來美 華人偷渡客現身蒙市 超市保安協助食宿

記者邵敏／蒙特利公園市報導
華人一家拖兒帶女，歷經艱難偷渡来到洛杉磯。（Unsplash.com）
華人一家拖兒帶女，歷經艱難偷渡来到洛杉磯。（Unsplash.com）

洛杉磯縣蒙特利公園市（ Monterey Park）11月初的一個晚上，華人一家四口拖兒帶女來到華資超市尋求幫助，因為剛抵達洛杉磯，無處落腳。在眾人幫助下，一家人終於找到住處，超市保安表示，他們是從中國歷經艱難、輾轉各地最終到達美國，「最近這樣曲線赴美的華人特別多。」

根據一位不願透露姓名的華資超市保安敘述，事發在11月4日晚上7時30分左右，「我記得前一天晚上下了一整夜的雨，所以第二天非常陰冷，他們一家人走進超市時天色已經黑了。」

保安回憶說，夫妻倆大概三十多歲，帶著一對年幼的兒女，「後來我知道他們姓趙，孩子一個9歲，一個4歲，一家人看上去非常疲憊，男的拖著一個行李箱，還背一個雙肩包。」趙先生表示一家人剛抵達洛杉磯，因為沒有當地的手機號碼，無法找到住處。

在超市工作人員的幫助下，這家人終於找到附近一個家庭旅館。 「他們飯也沒吃，孩子還裹著大人的衣服，很可憐。」保安說自己在超市買了麵包和水送給他們，「臨走時，這家人的妻子感動地流淚，表示一家人歷經艱難到了美國，能在這裡得到華人同胞的幫助，感到特別的溫暖。」

保安在與趙家人的聊天中得知，一家四口先是坐飛機從中國到達墨西哥，再從美墨邊境進入美國，「他們的護照都被移民局沒收了，並接到通知12月5日上移民局法庭決定去留。這種不正常的入境方式，肯定屬於偷渡。」

超市保安指出，最近一段時間很多華人以這樣的方式入境美國，「基本上都是先飛第三國，再到達洛杉磯。」保安說自己工作的蒙市超市名氣較大，因此不少華人剛到洛杉磯時，第一個落腳點就來這裡，「我們超市是最接華人地氣的地方，他們買毛巾、牙刷、接線板等生活用品，我一看就知道是新來的，因為我是保安，穿著制服，他們就對我比較信任，向我打聽洛杉磯的生活細節。」

在與這些新移民的聊天中，保安了解到華人入境方式各有差異，「有些人就是直接偷渡過來，他們通過旅行簽證到達第三國，再以非法方式入境美國。」也有一些人雖然持有赴美簽證，但現在離開中國直接赴美比較難。保安提到一名青島人，出發前特意買了深圳往返首爾的機票，離中時向海關出示近期回國機票，表示自己處理完首爾的業務就會按時返中，這才獲得海關放行。但事實上，這名華人到了首爾後，就把回國機票退掉，再買一張飛美國的機票。

超市保安表示自己和很多華人新移民交換微信，並成為朋友，「這些人以年輕人為多，他們願意跟我講述自己的故事。」而在他的了解中，這些華人來美目的各異，「每個人都有自己的情況，有的是為了孩子的教育前途；有的為了賺錢，雖然在美打工辛苦，但賺錢還是比在中國多；也有人不滿中國現在的防疫政策，想盡辦法千辛萬苦來到美國。」

本報記者希望通過超市保安與這些華人取得直接聯繫，但被婉拒。保安轉述了他們的意見，不願接受任何形式的採訪。

華人 洛杉磯 移民局

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