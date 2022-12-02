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南加經濟峰會展望未來發展 洛縣疫後經濟復甦5年或放緩

記者朱敏梓／洛杉磯報導
南加州政府協會(SCAG) 在12月1日舉辦第十三屆南加州經濟年度峰會。（記者朱敏梓／攝影）
南加州政府協會(SCAG) 在12月1日舉辦第十三屆南加州經濟年度峰會。（記者朱敏梓／攝影）

如今全球經濟形勢不確定性逐漸增大，時值經濟發展的關鍵時刻，南加州政府協會(SCAG) 特別在12月1日（周四）舉辦第13屆南加州經濟年度峰會，超過400位地區領袖和經濟學家齊聚一堂，共同展望經濟未來的發展。

超過400位地區領袖和經濟學家齊聚一堂，共同展望經濟未來發展。（記者朱敏梓／攝影...
超過400位地區領袖和經濟學家齊聚一堂，共同展望經濟未來發展。（記者朱敏梓／攝影）

當下隨著政府試圖控制價格，通膨擔憂引發了高利率，SCAG召集了一個新的經濟圓桌會議，由多個地區的專家以及勞工，資產和可持續發展方面的專業人士組成，評估南加州的當前概況，以及預測未來經濟發展面臨的機遇和挑戰。他們的研究發表在一份報告中，該報告對來自全球經濟動盪提出警告，但也指出南加州比其他地區更有能力抵禦這道難關。

經濟峰會上專家特別指出，政策制定者盡早察覺經濟疲弱的先兆，包括勞動力市場顯著減弱；該地區消費者和企業支出顯著放緩；利率敏感行業的崩盤，例如新建和現有住房；失業率上升導致該地區的人口外流增加，或無力償還抵押貸款，以及其他會增加資產貶值可能性的債務。

目前南加地區所面臨的其他風險，包括高房價和低薪工作的激增，這些因素抑制了實際收入增長，可能會削弱消費者支出，並進一步加劇財富不平等。另一個挑戰是本地區總人口減少，自2019年以來減少了30萬人，這有可能阻礙創新和就業增長。

洛杉磯縣，預計2022年實際GDP增長將放緩至2.9%，明年將放緩至1.3%。

洛杉磯縣經濟發展公司(LAEDC) 應用經濟學研究所所長 Shannon Sedgwick表示，洛杉磯縣在新冠大流行後的強勁經濟復甦有可能在未來五年放緩，大流行凸顯的嚴重社會經濟不平等現象依然存在，現在低收入家庭更顯著的感受到了通貨膨脹的負面影響。

加州副檢察長（Deputy Attorney General)暨南加州政府協會（...
加州副檢察長（Deputy Attorney General)暨南加州政府協會（SCAG）的代表黃瑞雅（Peggy Huang）。（記者朱敏梓／攝影）

加州副檢察長（Deputy Attorney General)暨南加州政府協會（SCAG）代表黃瑞雅（Peggy Huang）也出席了經濟峰會，她表示南加州經濟年度峰會總結南加地區每年的經濟情況，並且預測未來各地區經濟發展機遇和挑戰，對於公共基礎建設包括交通、住房等方面都十分重要，為南加政府的政策制定者提供諸多思路和參考。

南加 加州 洛杉磯

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