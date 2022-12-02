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先睹為快 2023玫瑰花車將重返科羅拉多大道

記者丁曙／巴沙迪那綜合報導
花車生命之禮。(取材自Courtesy of Tournament of Roses)
花車生命之禮。(取材自Courtesy of Tournament of Roses)

舉世矚目的玫瑰花車遊行（Rose Parade float）將於2023年1月2日（星期一）重返科羅拉多大道，主辦單位公布了五輛花車圖案，宣傳捐贈、環保，表現愛的力量，中華文化元素醒目，彰現第134屆玫瑰花車遊行的主題「轉折」（Turning the Corner），屆時這些花車將在數十萬人潮中巡遊，吸引舞和激勵全球觀眾。

生命之禮（Gift of Life）

由捐贈生命（Donate Life）組織推出的花車「互相扶持」（Lifting Each Other Up），主題是慶祝器官、眼睛和人體組織捐贈的力量，處處是中華文化元素。「一條壯觀的亞洲龍是花車的核心，象徵著強大、好運和力量」， 這條五顏六色的龍蜿蜒穿過開花的樹木、燈籠和扇子，龍體上面裝飾著44幅紀念花卉圖、花瓣肖像，旨在紀念已故的捐贈者，他們將寶貴的生命禮物贈送給陌生人。

在花車上，這條龍將由幾根柱子支撐，周圍站立著器官、眼睛和組織的接受者，他們的生活已經發生了轉變，並迎來了一個更加美好的未來。花車背面有一座傳統的中式牌坊橋，門楣上的橫匾用簡體中文寫著「生命之禮」，傳達特殊的信息，突出生命禮物的力量。」

克萊蒙麥肯納學院（Claremont McKenna College）

位於南加州的克萊蒙麥肯納學院推出的花車，由當地企業 Fiesta Parade Floats 建造。 該輛花車通過強調領導力在高等教育中的重要性，紀念該學院成立75周年。元素包括標誌性的校園地標、學院著名的公共藝術項目、學生領袖和遍布該地區的熱門景觀。組織者說，花車有一堆書和一個地球儀，突出這所私立文理學院對全球教育承諾的關鍵標誌。

花車克萊蒙麥肯納學院。(取材自Courtesy of Tournament of...
花車克萊蒙麥肯納學院。(取材自Courtesy of Tournament of Roses)

奧馬哈野生王國互助會（Mutual of Omaha’s Wild Kingdom）

奧馬哈互助會標誌性的「野生王國」國歌，引發了慶祝其新系列「奧馬哈野生王國互助會保護野生動物」的花車，該系列將於明年1月首次亮相。花車是一個「保護展示」，突出了兩隻小熊在野火中受傷後被釋放回野外的真實故事。牠倆和一些瀕臨滅絕的太平洋西北地區的動物，包括黑腳雪貂、海狸、狼和棲息在流動瀑布附近的美洲獅，以及在 23呎高的黃松上翱翔的加州禿鷹也清晰可見。

乘坐花車的是「保護野生動物的奧馬哈野生王國互助會」主持人格羅斯 (Peter Gros)，他希望在共同主持開始這一檔原始系列節目後，與新一代人一起延續保護遺產。

花車奧馬哈野生王國互助會。(取材自Courtesy of Tournament ...
花車奧馬哈野生王國互助會。(取材自Courtesy of Tournament of Roses)

聖地牙哥野生動物園（San Diego Zoo Safari Park）

聖地牙哥野生動物園正在慶祝其成立50周年，該公園2023年花車希望將觀眾帶到非洲大草原的棲息地。花車上有一頭大型南方白犀牛和牠的小牛犢。九呎高、11個月大的長頸鹿 Mistuni 和15呎高的爸媽也在附近，還有一對非洲冠鶴在散步。

與此同時，長頸鹿家庭也在好奇地窺視著一輛露天野生動物園卡車，車上有野生動物專家、獸醫和科學家，他們畢生致力於環保野生動物園和照顧各地動物。

花車聖地牙哥野生動物園。(取材自Courtesy of Tournament o...
花車聖地牙哥野生動物園。(取材自Courtesy of Tournament of Roses)

西拉瑪德瑞玫瑰花車協會（Sierra Madre Rose Float Association）

西拉瑪德瑞玫瑰花車協會自製的花車，表達一個熊家庭在公園裡度過的快樂一天，或者是異想天開的寫照，看起來牠們在搞惡作劇。兩隻幼崽在附近的一棵加州橡樹上，看著熊爸爸騎著滑板車從身邊駛過，衝散了一群飛起的鳥兒。 與此同時，小熊弟弟正忙著搗鼓一雙蜂箱。熊爸爸的滑板車上覆蓋著銀葉，花車的樹上掛著九朵玫瑰花，手工雕刻非常壯觀。另一棵樹上還躲著貓頭鷹和松鼠，牠們也許是有點擔心會妨礙這個熊科動物家族。

花車西拉瑪德瑞玫瑰花車協會。(取材自Courtesy of Tournament...
花車西拉瑪德瑞玫瑰花車協會。(取材自Courtesy of Tournament of Roses)

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