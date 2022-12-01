華嫗200萬被詐光 子女沒有安慰陪伴 反責罵她愚蠢丟人

為支撐生活，李女將兩間臥室全部出租，自己睡在客廳沙發。（記者趙健／攝影）

今年83歲的李女士已經在位於洛杉磯縣哈仙達岡（Hacienda Heights）的一所公寓居住23年。她1970年代移民來美國，做過公司職員，也經營過餐館生意。雖然早年離婚後一直獨居，但退休生活也可謂富足安逸。但就在去年6月至9月短短不到三個月裡，李女士畢生積蓄約200萬美元，被電信詐騙 團夥騙得一乾二淨。而李女士的親生子女們，也因此和這位已經一無所有的獨居老人斷絕往來。

視頻來源：記者趙健

錯信假警 悔不當初

2021年6月，李女士接到一通電話。電話那頭聲稱是中國警方，通知李女士她有一份郵寄到中國的包裹查出違禁品，已經觸犯國際法，構成刑事案件；需要對李女士進行調查，要求李女士提供所有個人信息。李女士回憶當時說：「他們用一堆我聽不懂的詞語和罪名來嚇唬我，我也不記得我以前的包裹有什麼問題，當時真的非常緊張。」

在接下來的一個月時間內，對方多次假扮成不同角色的公職人員，輪番給李女士打電話。來電的角色有「警察 」，有「使館人員」，也有「新加坡銀行」、「美國銀行」的員工。有人態度和藹溫柔，有人態度惡劣。有40多歲的中年人，還有一直叫她奶奶的年輕女孩。聲稱自己是警察的人，甚至還專門通過短信給李女士發來自己的警章。李女士說，「再到後來，他們每天從早到晚都在給我打電話。說要對我進行人身監控，要求我在審查結束前，不能跟任何人聯繫。我去超市、銀行任何地方都需要告訴他們，他們還要對我進行監聽。我膽子小，那段時間白天緊張的『配合查案』，晚上一個人根本都嚇得睡不著。我實在是太緊張了，一直不敢向任何人求助。」

在詐騙團夥的引導下，李女士前後分多次以不同的金額，向騙子提供的銀行帳戶轉帳。單筆轉帳金額從15萬至40萬美元不等， 最後所有的現金積蓄用完，又將自己的股票帳戶套現。整個轉帳過程持續兩個多月，被詐騙近200萬美元。

直到後來，得知此事的李女士的兒子報了警。看到執法人員來到家裡，李女士才恍然大悟被騙走了一切，整個人陷入崩潰。「我瞬間變得一無所有。他們騙走了我所有的錢，但是比起心疼錢，我更生自己的氣，根本沒有辦法原諒自己。為什麼那麼笨，會被人騙到這種地步？這一切為什麼又會發生在我身上，為什麼我會那麼倒霉。」李女士表示，被騙後她曾多次想自殺，精神狀態極差，經常半夜做噩夢嚇醒。

一無所有 自怨自艾

更為可悲的是，她的兒子和女兒不僅沒有安慰和陪伴，反而責罵她愚蠢丟人，輕易上當受騙。除了責怪，兒女從未前來探望過她，打電話給兒女也從來不接。過去的這些感恩節、聖誕節，兒女們也都杳無音信。

四個月前，李女士曾患過一次中風。當時她一個人摔倒在家中地上，病情發作，非常難受。她大喊求助，可鄰居什麼人也沒有聽到，就這樣在家裏的地上一直躺著，直到三天後，她才從地板上爬起來，拿起電話求助。就這樣，她一個人在醫院住了一個月，之後又被轉入康復中心，因為條件惡劣，李女士在兩個月內瘦了30磅。

她說：「他們（兒女）想讓我在康復中心別出來，因為那裡不要錢，也有人看著。但那個地方真的不是人住的，左邊床是氣管炎，右邊床位是新冠，每天晚上他們都在咳嗽。八個人住一間，男女共用一個衛生間，還有蟑螂，如果再住下去我肯定就死（被傳染）了，」李女士傷心地回憶說。

賣車讓房 窘困淒慘

迫於無奈，今年83歲的李女士只好請人來照顧自己。保姆費用一天就要將近200美元，李女士每月900多美元的退休金 根本無法支撐這樣的開支，出院沒多久後，她就不得不將汽車「賤賣」。賣車的錢眼看就要花完，又不得不萌生賣房的念頭。她說，當時自己的房子預估價在40多萬，但有朋友勸她不要賣，賣了就再無法回頭。後來在朋友的幫助下，李女士搬到了公寓的客廳住，把其他房間全部讓出，租給了朋友介紹的租客。

李女士說，「雖然租客們只付很少的房租，但是起碼這下家裡有人了，他們能看著我，還能幫我買買東西。」

美好過往 徹底粉碎

回憶起從前，李女士說，以前自己的生活充實豐富，有著很多的愛好。自己喜歡唱歌，熱愛畫山水畫，定期也會和朋友們喝茶聚餐聊天，而一切美好在短短的兩個月就被徹底粉碎。