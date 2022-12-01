洛縣11/30新冠增4353例 登近期高峰

洛杉磯縣11月30日公布的最新數字顯示，洛縣當天新增感染4353例，達近期高峰。（本報資料照片）

洛杉磯縣11月30日公布的最新數字顯示，洛縣 當天新增感染4353例，達到近期日增感染人數高峰。洛縣公共衛生局提醒民眾，節日季節的家庭聚會和人群聚集，以及低溫 寒冷天氣，對疫情 的傳播產生巨大助力，大家有必要注意防疫。

最近幾周，洛縣每日感染病例一直穩步上升，但30日的數字是相當長一段時間以來最大的單日新增總數，比一天前的數字激增將近2000例。

洛縣衛生局表示，實際感染數字肯定比官方目前公布的數字高，因為很多人在家自測，即便呈現陽性，通常也不會將情況報告衛生局，而一些人即便是已經感染，也不見得接受測試。

30日，洛縣陽性住院人數增加92人，目前總住院人數達1132人，其中122人在重症監護室治療。加州30日感染住院人數為3737人，比前一天增加205人。

衛生官員表示，在與新冠疫情相關的住院人員中，大約40%是因與疫情相關問題而入院，其餘則是因其他原因住院，但在醫院檢測呈陽性。

衛生官員表示，洛杉磯地區近期都將是較低溫度天氣，而且聖誕和新年將來臨，很多民眾正在大肆進行節日採購，這些都對防疫帶來挑戰。