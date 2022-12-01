江澤民與美友善交往 華人樂見

1997年江澤民訪美和柯林頓總統在白宮聯合舉行記者會。（檔案照，記者丁曙╱攝影）

據新華社報導，前中國國家主席江澤民 11月30日中午在上海病逝，終年96歲。洛杉磯華人 社區回憶1997年10月江澤民訪美，他和時任美國總統柯林頓（Bill Clinton）就兩國致力建立建設性戰略夥伴關係達成共識，同時也標誌著美中關係開始進入史上最好時期。如今兩國關係跌谷底，期望兩國關係及早回暖，幫助在美華人安居樂業。

1997年10月26日至11月3日，江澤民應邀赴美進行國事訪問，途經夏威夷、威廉斯堡、首都華盛頓、費城、紐約、波士頓和洛杉磯等七個城市。柯林頓總統表示，美中全面發展互利合作關係符合兩國根本利益，他相信通過兩國領導人互訪，中美關係將會得到進一步改善，兩國間的分歧也會得到解決，顯示美國政府對江澤民來訪高度重視。 美國前總統老布希（左三）在紐約華爾道夫酒店歡迎江澤民（左四）訪美。（檔案照，記者丁曙╱攝影）

終站洛杉磯 會見僑學界

11月1日晚江澤民專機抵達此行終點站洛杉磯。11月2日江澤民出席了洛杉磯市民論壇等四個團體舉行的歡迎午宴，介紹他同柯林頓總統在白宮元首會晤中取得的建設性成果，指出這次訪問達到了增進瞭解、擴大共識、發展合作、共創未來的目的，使中美關係進入新的歷史發展階段。 美國前總統老布希在紐約華爾道夫酒店會見江澤民相談甚歡。（檔案照，記者丁曙╱攝影）

時任加州 州長威爾遜（Pete Wilson）說，加州和中國長期以來有著友好交往和合作歷史，加州華人社區為加州的經濟發展作出巨大貢獻，也在加州與中國的經貿合作中發揮重要作用。此外，江澤民還在世紀廣場旅館會見了1997年度諾貝爾物理學獎得主朱棣文教授，和美國電腦聯合公司總裁王嘉廉。當晚，江澤民還出席了南加州僑學界140多個社團合辦的千人歡迎晚會。

江柯會面 僑領印象深刻

代表百人會出席午宴的前蒙特利公園市市長陳李琬若當時表示，「我們就是希望中美保持良好的關係，這對於在美華人來說太重要了。兩國元首互訪對於促進兩國關係絕對有正面意義。從此前出席趙紫陽總理訪美國宴，到今天歡迎江澤民主席午宴規格越來越高，影響也越來越大，在美華人樂見其成。」 哈佛大學中國留學生掛出橫幅歡迎江澤民來訪校園演講。（檔案照，記者丁曙╱攝影）

當11月30日驚悉江澤民過世，陳李琬若表示很遺憾。她說，在江澤民主政期間，中美關係春暖花開，在美華人受惠良多，經商、留學、探親、旅遊，來往自由，安居樂業，十分懷念。如今，中美關係進入緊張時期，在美華人或多或少感受到壓力，自然而然懷念江澤民╱柯林頓時代的中美關係。雖然江澤民走了，但希望他當年致力發展、造福在美華人的友好關係還能重新回來，她並相信會看到這一天。