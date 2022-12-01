洛杉磯華男眼睛看到重影 竟罹血癌

張先生（右）和醫生合影。（受訪者提供）

白血病，也叫做血癌，是高發的癌症 之一。在全世界，每年都有高達124萬例血癌病例，占所有癌症病例的6%；大約每隔九分鐘，美國就有一人死於血癌。 30多歲的華男張先生，在毫無徵兆的情況下，突然罹患血癌，而現在他進入被稱為Remission的緩解期，距抗癌成功一步之遙。在長達半年的抗癌歷程中，張先生經歷了許多困境和低潮，他願與本報讀者分享抗癌經歷，希望能夠鼓舞其他白血病患者們勇敢抗癌。

視頻來源：世說新聞團隊

全美每9分鐘1人死於血癌

家住洛杉磯的張先生，平時熱愛運動，幾乎每周都會游泳或慢跑，也沒有家族病史。不過，癌症還是找上門。 2021年10月他因看東西有重影就醫，結果被希望之城（City of Hope）醫師確診為白血病。張先生的家人們都不在美國，只有一個遠房親戚住在這裡，雖然有許多朋友，但是疫情 期間受限防疫政策，進醫院探望十分不便，因此張先生大多數時間，是獨自面對癌症。

疫情期間，朋友無法探望，張先生在醫院獨自抗癌。（受訪者提供）

張先生回憶，他整個治療過程，總體上保持較樂觀心態，但是有幾次險境，也令他感到絕望，例如在第一次化療之後，他胃疼到難以忍受，不得不在病房裡用哀嚎來緩解，而且進食還會讓狀況變得更糟糕，這樣的情況整整持續一周。而在第四次化療後，因為保護身體免受外界入侵的白細胞，與癌細胞 一起被化療藥物殺死，他經歷了嚴重的感染，不得不數度住院治療。

想要抗癌成功 首重好的心態

歷經半年治療後，張先生目前處於Remission狀態（即緩解期），雖然每個月還是需要去複診和驗血，但情況已經穩定許多，只需要繼續保持兩年，就幾乎不會有復發的風險。至於為何突然罹患癌症，醫師只說是基因突變，但究竟是什麼因素引起基因突變，則不太清楚。

談到抗癌經歷，張先生表示，首先一定要有一個好的心態，去配合醫生治療，和醫生多進行溝通也十分重要。此外，對於白血病患者，飲食調理是抗癌過程中需要重視的部分，不建議患者去點外賣，最好就是吃家裡做的飯或者是醫院的餐食，至少能保持飲食上的健康。

有些血白病病人在發病之初可能完全沒有症狀，常要透過血液檢查或體檢才能確定是否患病，部分患者可能有貧血、發燒、感染難以痊癒、出血、淋巴腺腫大的症狀。通常來說，如果出現以下症狀，民眾就需要小心，最好及時就醫，排除白血病的風險。例如不明原因出現頭昏、頭痛、噁心、嘔吐；看不清楚、看東西缺損、重影、雙眼不能同時看一件物體、眼皮下垂、眼球震顫等；軀幹、四肢疼痛、麻木、運動障礙等，以及食欲亢進、滿月臉（臉胖的像圓圓的月亮一樣）、尿量大等。