3年時薪調至18元 列入加州2024公投

加州多項提案正在爭取2024年提交公投。（報系資料照片）

2022年的選舉還未告終，但2024年的選舉活動已然展開，特別是有三項公投提案已經確定成案，將在2024年交付表決，它們分別是防疫稅、撤回控告雇主權，與提高基本時薪。

•疫情 防制稅（pandemic prevention tax）：此一加州 修憲案意在十年間加徵年收超過500萬元者0.75%的所得稅，主要用途是改善公共衛生機制，防止可能的疫情、學校的疾病預防措施，並成立加州疫病防制中心（California Institute for Pandemic Prevention）。

•取消職工控告雇主違反勞動法規的權力：2004年通過的州法，當雇主違反勞動法規時，允許勞工控告雇主獲得賠償，提案意在取消此一權力。

•未來三年間提高基本時薪至18元：只有在「經濟活動明顯衰退」或「稅務基金虧損」兩種情況下，州長才能暫停加薪，否則都要在成案後三年內逐步加薪至每小時18元。

已經提交連署簽名的是，提高地方稅的通過門檻。此一修憲提案要求加州加稅必須獲得議會三分之二的同意，並交由公民複決。此一提案還包括提高地方特別稅的選民同意門檻至三分之二選民。

正在蒐集連署書的有三案，分別是：

•經由法院判定的離婚、解除婚約、合法分居或親權裁定，加州應該代為給付贍養費。

•阻止成立速食委員會（fast food council）。2022年的新法要求加州成立速食委員會，檢視速食業的工作條件，但提案要求推翻。

•推翻學校附近不得開採石油 與天然氣的法案。原法禁止學校、住宅、醫療機構周圍3200呎內開採石油與天然氣。

處於提案中的則為加州學生有權接受高品質的公立教育。本案雖然已經提案，但仍由州務卿公署審閱中。本案意在禁止州級或各地的法令、規章、政策與公務行為，妨礙學生獲得優質公立教育的機會，前述行為也必須將學生福祉放在優先位置。