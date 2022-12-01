我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全網悼念江澤民：中國「黑白網路世界」卻引發民怨？

白紙革命 金山聖荷西追悼會失控 數百人齊喊「習近平下台」

3年時薪調至18元 列入加州2024公投

編譯組／綜合報導
加州多項提案正在爭取2024年提交公投。（報系資料照片）
加州多項提案正在爭取2024年提交公投。（報系資料照片）

2022年的選舉還未告終，但2024年的選舉活動已然展開，特別是有三項公投提案已經確定成案，將在2024年交付表決，它們分別是防疫稅、撤回控告雇主權，與提高基本時薪。

疫情防制稅（pandemic prevention tax）：此一加州修憲案意在十年間加徵年收超過500萬元者0.75%的所得稅，主要用途是改善公共衛生機制，防止可能的疫情、學校的疾病預防措施，並成立加州疫病防制中心（California Institute for Pandemic Prevention）。

•取消職工控告雇主違反勞動法規的權力：2004年通過的州法，當雇主違反勞動法規時，允許勞工控告雇主獲得賠償，提案意在取消此一權力。

•未來三年間提高基本時薪至18元：只有在「經濟活動明顯衰退」或「稅務基金虧損」兩種情況下，州長才能暫停加薪，否則都要在成案後三年內逐步加薪至每小時18元。

已經提交連署簽名的是，提高地方稅的通過門檻。此一修憲提案要求加州加稅必須獲得議會三分之二的同意，並交由公民複決。此一提案還包括提高地方特別稅的選民同意門檻至三分之二選民。

正在蒐集連署書的有三案，分別是：

•經由法院判定的離婚、解除婚約、合法分居或親權裁定，加州應該代為給付贍養費。

•阻止成立速食委員會（fast food council）。2022年的新法要求加州成立速食委員會，檢視速食業的工作條件，但提案要求推翻。

•推翻學校附近不得開採石油與天然氣的法案。原法禁止學校、住宅、醫療機構周圍3200呎內開採石油與天然氣。

處於提案中的則為加州學生有權接受高品質的公立教育。本案雖然已經提案，但仍由州務卿公署審閱中。本案意在禁止州級或各地的法令、規章、政策與公務行為，妨礙學生獲得優質公立教育的機會，前述行為也必須將學生福祉放在優先位置。

加州 石油 疫情

上一則

洛城新語／江澤民逝世引發的聯想

下一則

洛縣芬太尼致命案 5年暴增1280%

延伸閱讀

紐約市禁查租客前科提案 12/8公聽 華人團體促發聲反對

紐約市禁查租客前科提案 12/8公聽 華人團體促發聲反對
加州通膨紓困金發放 「可提前拿到」小心有詐

加州通膨紓困金發放 「可提前拿到」小心有詐
聖瑪利諾高中女網隊 獲加州校際冠軍

聖瑪利諾高中女網隊 獲加州校際冠軍
詐騙集團 垂涎加州通膨紓困金

詐騙集團 垂涎加州通膨紓困金
行人誤闖軌道 遭加州火車撞擊身亡

行人誤闖軌道 遭加州火車撞擊身亡
爭取最低時薪25元 SEIU促芝市長候選人支持

爭取最低時薪25元 SEIU促芝市長候選人支持

熱門新聞

歹徒趁夜闖入住宅截圖。（受訪者提供）

南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災

2022-11-23 13:54
30多歲的華男張先生，在毫無征兆的情況下，突然罹患血癌。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌

2022-11-29 21:23
華女不幸在車禍中殞命。（取材自社群）

洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友

2022-11-27 16:20
李女士每日靠藥物度日，中風在家躺三日無人救助。（記者趙健/攝影）

洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄

2022-11-30 19:17
華人因為銀行信息發生改變，導致無法按期收到通膨補助金。(Unsplash.com)

華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯

2022-11-28 14:12
李女士被騙時的筆記。（記者趙健／攝影）

詐光獨居老婦積蓄200萬 1年後又上門行騙

2022-11-28 02:20

超人氣

更多 >
洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄

洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄
記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁

記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁
機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職

機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職
喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人
江澤民96歲病逝…推動改革開放 破天荒准資本家入黨

江澤民96歲病逝…推動改革開放 破天荒准資本家入黨