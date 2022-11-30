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台資AI晶片公司 殺出重圍

記者張庭瑜／洛杉磯綜合報導
洛杉磯台美商會參觀耐能科技，在門前合影留念。（記者張庭瑜／攝影）
洛杉磯台美商會參觀耐能科技，在門前合影留念。（記者張庭瑜／攝影）

台灣身為全球晶圓製造的領先者，在不管是硬件及軟件實力在國際上都十分出名，近幾年更是有間由台美人創設的AI晶片公司耐能智慧（Kneron）殺出重圍，並讓高通、鴻海、華邦電、台達電、阿里巴巴、台積電創辦人張忠謀，以及香港富商李嘉誠等人都十分看好，願意投資。

耐能智慧的創辦人劉峻誠，與他的新創公司在科技新城聖地牙哥殺出一片重圍，而劉峻誠不過年僅40。從台灣國立成功大學畢業後，獲得美國雷神公司（Raytheon）獎學金和加州大學獎學金，來美深造攻讀碩博班。畢業後，先後在三星、高通、美國國家情報高等研究計劃署（Intelligence Advanced Research Projects Activity，簡稱IARPA）等多間企業，參與多項關鍵人工智能技術研發。

近年更與團隊以發明的可重組式AI晶片架構，獲得IEEE CAS Society的最高榮譽獎、及電機電子工程師學會達靈頓獎（IEEE TCAS Darlington award）。現在的劉峻誠不僅在各大名校，如洛杉磯加大（UCLA）、聖地牙哥加大、台灣國立清華大學、交通大學、成功大學等擔任客座教授，更出版多本人工智慧等相關書籍，被各大學校列為課堂指定用書。

因事返台灣的劉峻誠特地上線分享心路歷程。（記者張庭瑜／攝影）
因事返台灣的劉峻誠特地上線分享心路歷程。（記者張庭瑜／攝影）

然而看似表面風光無限的劉峻誠，在求學及創業初期也曾經歷過一段艱辛的日子。

劉峻誠曾在成功大學畢業典禮中分享說，他剛來美國時，人生地不熟，在獎學金下來前，更只能用紙板搭建的書桌，及睡在地板上度日。2015年與朋友合作創辦耐能智慧後，曾一度流失人才，美國公司只剩兩人上班，讓原本在中國拍攝節目的他，不得不返美挽救公司危機。之後更一度負債，靠著向人借錢才撐過公司危機。

現在的耐能智慧，不但曾被CB insights評鑑為36家擁有改變世界技術的公司，更被科技雜誌「EE time」、「IOT times 」、「CRN」評比為世界前五人工智慧晶片。其技術更讓各國大公司愛不釋手，其中韓國、日本、德國、美國等多國公司都指名選用其晶片，精湛的技術更讓日媒「朝日新聞」多次報導。

劉峻誠自豪的表示，他們公司的追蹤分析系統，目前連許多大公司如輝達、谷歌等，也沒辦法做到那麼精細。而其中的原因，竟多虧台灣繁瑣的交通系統。劉峻誠表示，在台灣的系統需要同時定位出行人、腳踏車、機車、汽車等交通工具，也多虧如此，讓他的晶片不僅都能樣樣定位、還能精準識別出是什麼物體。更會在有異樣時，發出警告，第一時間讓警衛即時處理。 

談起這套系統的初衷，劉峻誠表示，當時台灣發生兩件震驚社會的案件，分別是小燈泡、和鄭捷捷運殺人事件。讓他不禁設想，如果警察和管理員都能第一時間注意、並處裡，或許就能避免憾事發生。而這套系統的運用同樣也能適用於醫院系統，偵測到病人可能的突發情況。

作為曾經的留學生，劉峻誠的公司也極力配合接納台灣國科會的搭橋計畫，讓參與計畫的來自台灣的博士後、碩士畢業生學生到公司實習服務。之後看公司決定留下、或是延長服務時間，讓許多莘莘學子體驗美國文化之餘，更能在台美人的細心扶植、照料下茁壯成長。

對於新崛起的新秀公司，劉峻誠表示，儘管現在世界局勢動盪，但還是希望抓住每個機會，許多小公司也是在這段期間崛起，例如歐債危機、金融風暴時期。而沒停下腳步的小公司，往往都能在這段期間，奮力趕上，成為上市公司。現在的耐能也正秉持這個態度，承襲台灣早期雖困苦但勇敢打拚的精神。

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