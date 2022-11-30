抗通膨 華人赴歐掃名牌還賺

歐元貶值加通貨膨脹引發美國華人去歐洲買買買，歐洲名牌店門口出現疫情後久違的排隊潮。（記者張宏／攝影）

歐元貶值加通貨膨脹，引發美國華人 去歐洲買買買，歐洲名牌店門口出現疫情 後久違的排隊潮。有些名牌店甚至要排隊近兩個小時，但看在越貴的單品扣除價差和稅很划算的份上，不少華人還是甘之如飴的排隊，希望借助買名牌來對抗通膨。

在法國老佛爺的Louis Vuitton門口大批長龍，其中不少華人面孔。（記者張宏／攝影）

從今年歐洲開放疫情限制後，來自美國和東南亞的華人連續不斷的去歐洲旅遊，其中主要行程就是購物。在法國老佛爺的Louis Vuitton門口大排長龍，其中不少是華人面孔。這些人主要來自新加坡、泰國和美國。華人丁小姐已排了一個半小時的隊，她說，本以為疫情期間名牌店應該沒那麼多人才對，沒想到排了一個多小時，本可以進去的，結果一行五個來自泰國的遊客「霸占」了三個銷售。她只能又等了半個小時才見到銷售。

華人一路買名牌對抗通膨。（記者張宏／攝影）

丁小姐說，LV店鋪的工作人員和她說在疫情前，排隊都是至少兩個半小時起，現在已好很多，等中國開放後，預計就要恢復疫情前的排隊速度。不過法國LV的定價本身就比美國便宜，她看中的一款包包，比美國原價便宜600元，加上退稅 ，能便宜1000元，這樣讓她覺得排隊的辛苦也得到補償。

現在名牌店裡的華人多數來自美國和東南亞。（記者張宏／攝影）

還有華人參加物美價廉的旅行團卻買最貴的名牌，華人黃女士一家三口近日報名參加旅行團去歐洲，全程包機票和各種瑣碎開支，每人平均開銷不過三千多元。她說，他們一家人不在乎吃住，就是要把錢省下來買名牌包和手表，所以一路買買買；卡地亞手表、愛馬仕的包包、LV的包等，一家人本來預算5萬元，結果買到6萬元。但是也比美國便宜很多，像愛馬仕的一個包包拿回美國賣掉都能掙好幾千元。

有人不只自己買，還幫朋友買，光是代購費就能把路費抵掉。華人秦先生今年已去兩次歐洲，他說，之前美元高漲時，他不僅有差價和退稅，還有歐元換美元的差價可掙。不僅如此他還幫朋友帶包包，每個單品掙10%代購費，單價越高掙越多。正好路費報銷了，還能再飛一次歐洲。等以後大陸客重返歐洲，可能就沒現在這麼爽了。

有人不只自己買，還幫朋友買。（記者張宏／攝影）

有的人因為買太多，甚至要當場加買大號旅行箱。華人孫女士日前在歐洲買太多，不僅額外買了一個大旅行箱，在辦理退稅時也是大排長龍。她說，因為買的人多，退稅的人也多。前後花了一個小時，差點沒趕上飛機。不過現在通膨猛如虎，錢不值錢還不如變成保值的東西。所以她一路買的都是名牌，尤其以LV最多。因為LV在二手市場銷售很快，且這些大牌一年要漲價好幾次，買到就是掙到。