T-Mobile+成都公安 都是假

凡自稱公檢法單位並提單安全帳戶、轉帳匯款的，都是詐騙。（杭州網警）

「您名下註冊的一個手機 號頻繁向外發送詐騙 短信，我們需要將情況提交聯邦通信委員會，凍結您名下的所有號碼。」近日，記者接到一個自稱來自T-Mobile 的電話，正確報出了記者的姓名，並和記者說了以上內容。記者立即意識到是電信詐騙，但仍然好奇騙子接下來會如何騙取信息，於是決定勇闖虎穴，配合演出。

錄音來源：記者劉子為

這位謊稱是T-Mobile員工的小A（代稱）說話彬彬有禮，耐心地和記者核實情況，在記者表明「自己沒有註冊過任何手機號後」，還熱心地幫記者分析原因，並提供解決措施。小A告訴記者，這個手機號是在「成都市雙流國際機場」註冊的，建議記者到地方警察局報案，證明手機號並非本人註冊，並將報案證明提供給T-Mobile，才可以先不上報聯邦通信委員會，但一定要在兩小時內完成。

記者表示兩小時不可能完成，且因為人在美國難以報警。小A又「循循善誘」說明報案地重要性，不會影響記者的信用。小A在自稱「聯繫領導」後又表示可以為記者轉接「國際申訴舉報專線」，方便記者進行報案，還手把手指導沒有報案經驗的記者該如何向警官說明情況。

在和小A交談的近20分鐘裡，除了確認了記者的姓名外，小A沒有問過記者任何其他個人信息，這讓記者更加好奇後續會如何實施詐騙。

小A轉接「國際申訴舉報專線」後，記者聽到了一段專屬成都公安局的背景鈴聲，不禁感嘆騙子對細節的重視。很快，一位「警官」小B（代稱）接通了電話。小B也是詳細向記者瞭解了事件原委，在提及「T-Mobile」時，還假裝不太聽得懂，問記者該如何拼寫。但小B也很快露出馬腳，他直接稱呼記者「劉女士」，而記者並未將姓名透露給他。

小B在知悉情況後，表示非常奇怪，因為手機號需要本人身分證才能辦理，並質疑小A為什麼能通知記者，提醒記者小A可能是來詐騙。不知道小B是在試探記者，還是通過指出「小A可能詐騙」來獲取記者的信任。隨後，小B仍然耐心地和記者核實了很多信息，諸如「身分證有沒有丟失過」，「有沒有在可疑網站填寫過個人信息」等，但小B並未詢問記者的身分證號和銀行卡等個人信息。

小B最後得出的結論是讓記者來成都當地公安局做筆錄，或者讓直系親屬來代理辦理。記者到此也已和騙子們周旋了半小時，感到疲憊，想辦法結束了談話。根據對類似騙局的調查，記者推測騙子很可能在完全獲得信任後，套出記者的個人信息，或可能告訴記者面臨某種危險或問罪，需要將財產轉移到「安全帳戶」或繳納「無犯罪記錄擔保金」。

類似騙局用的話術包括「你的銀行卡涉嫌洗黑钱」、「你名下護照在某地出現非法入境記錄」等，今年中國已記錄了多起相關案件。3月，北京的張女士就因此被騙走20萬元，而此類騙術也開始瞄準海外華人。

接到類似電話須謹記：凡自稱某公司員工並主動「幫你」轉接電話至公檢法機關的，都是詐騙；凡自稱公檢法單位並提單安全帳戶、轉帳匯款的，都是詐騙；凡是詢問銀行卡信息、要求下載APP或打開屏幕共享，都是詐騙；凡是要求前往酒店、網吧等隱蔽環境接受調查的，都是詐騙。