我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字

伊能靜再婚7年「淚掉下來就輸了」 網列3點爆婚變秦昊

T-Mobile+成都公安 都是假

記者劉子為/洛杉磯報導
凡自稱公檢法單位並提單安全帳戶、轉帳匯款的，都是詐騙。（杭州網警）
凡自稱公檢法單位並提單安全帳戶、轉帳匯款的，都是詐騙。（杭州網警）

「您名下註冊的一個手機號頻繁向外發送詐騙短信，我們需要將情況提交聯邦通信委員會，凍結您名下的所有號碼。」近日，記者接到一個自稱來自T-Mobile的電話，正確報出了記者的姓名，並和記者說了以上內容。記者立即意識到是電信詐騙，但仍然好奇騙子接下來會如何騙取信息，於是決定勇闖虎穴，配合演出。

錄音來源：記者劉子為

這位謊稱是T-Mobile員工的小A（代稱）說話彬彬有禮，耐心地和記者核實情況，在記者表明「自己沒有註冊過任何手機號後」，還熱心地幫記者分析原因，並提供解決措施。小A告訴記者，這個手機號是在「成都市雙流國際機場」註冊的，建議記者到地方警察局報案，證明手機號並非本人註冊，並將報案證明提供給T-Mobile，才可以先不上報聯邦通信委員會，但一定要在兩小時內完成。

記者表示兩小時不可能完成，且因為人在美國難以報警。小A又「循循善誘」說明報案地重要性，不會影響記者的信用。小A在自稱「聯繫領導」後又表示可以為記者轉接「國際申訴舉報專線」，方便記者進行報案，還手把手指導沒有報案經驗的記者該如何向警官說明情況。

在和小A交談的近20分鐘裡，除了確認了記者的姓名外，小A沒有問過記者任何其他個人信息，這讓記者更加好奇後續會如何實施詐騙。

小A轉接「國際申訴舉報專線」後，記者聽到了一段專屬成都公安局的背景鈴聲，不禁感嘆騙子對細節的重視。很快，一位「警官」小B（代稱）接通了電話。小B也是詳細向記者瞭解了事件原委，在提及「T-Mobile」時，還假裝不太聽得懂，問記者該如何拼寫。但小B也很快露出馬腳，他直接稱呼記者「劉女士」，而記者並未將姓名透露給他。

小B在知悉情況後，表示非常奇怪，因為手機號需要本人身分證才能辦理，並質疑小A為什麼能通知記者，提醒記者小A可能是來詐騙。不知道小B是在試探記者，還是通過指出「小A可能詐騙」來獲取記者的信任。隨後，小B仍然耐心地和記者核實了很多信息，諸如「身分證有沒有丟失過」，「有沒有在可疑網站填寫過個人信息」等，但小B並未詢問記者的身分證號和銀行卡等個人信息。

小B最後得出的結論是讓記者來成都當地公安局做筆錄，或者讓直系親屬來代理辦理。記者到此也已和騙子們周旋了半小時，感到疲憊，想辦法結束了談話。根據對類似騙局的調查，記者推測騙子很可能在完全獲得信任後，套出記者的個人信息，或可能告訴記者面臨某種危險或問罪，需要將財產轉移到「安全帳戶」或繳納「無犯罪記錄擔保金」。

類似騙局用的話術包括「你的銀行卡涉嫌洗黑钱」、「你名下護照在某地出現非法入境記錄」等，今年中國已記錄了多起相關案件。3月，北京的張女士就因此被騙走20萬元，而此類騙術也開始瞄準海外華人。

接到類似電話須謹記：凡自稱某公司員工並主動「幫你」轉接電話至公檢法機關的，都是詐騙；凡自稱公檢法單位並提單安全帳戶、轉帳匯款的，都是詐騙；凡是詢問銀行卡信息、要求下載APP或打開屏幕共享，都是詐騙；凡是要求前往酒店、網吧等隱蔽環境接受調查的，都是詐騙。

詐騙 手機 T-Mobile

上一則

詐騙集團 垂涎加州通膨紓困金

延伸閱讀

北京深夜維穩升級 亮馬河、四通橋街頭布滿警力

北京深夜維穩升級 亮馬河、四通橋街頭布滿警力
10歲女兒不肯補課…母裝攝像頭取證 逮到狼師真面目

10歲女兒不肯補課…母裝攝像頭取證 逮到狼師真面目
中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁
上海數百群眾悼新疆大火死者 高喊共產黨下台 與警衝突

上海數百群眾悼新疆大火死者 高喊共產黨下台 與警衝突
來電警告凍結帳號 實錄假警詐騙把戲

來電警告凍結帳號 實錄假警詐騙把戲
刺激屋崙經濟 薛麗比斥資77.9萬推新公安舉措

刺激屋崙經濟 薛麗比斥資77.9萬推新公安舉措

熱門新聞

歹徒趁夜闖入住宅截圖。（受訪者提供）

南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災

2022-11-23 13:54
被告史瑞雪。（本報檔案照）

洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年

2022-11-22 13:48
華女不幸在車禍中殞命。（取材自社群）

洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友

2022-11-27 16:20
特警已抓獲兩名嫌疑人，截止27日早上，仍有多達三人在逃。（KTLA）

洛縣華人區暴力入室搶案 3戶被入侵 全家被綁

2022-11-27 14:06
李女士被騙時的筆記。（記者趙健／攝影）

詐光獨居老婦積蓄200萬 1年後又上門行騙

2022-11-28 02:20
溫哥華國際機場成了陳先生的「噩夢」。（圖：受訪者提供）

9月賭城之旅轉溫哥華 被加海關沒收17萬 台客追回有望

2022-11-24 02:20

超人氣

更多 >
全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連

全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連
法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣
美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物
彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇

彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇
華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯

華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯