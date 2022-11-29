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詐騙集團 垂涎加州通膨紓困金

編譯組／綜合報導
民眾要提防通膨救濟金可能出現的詐騙。圖為透過現金卡付款者，收到的信封字樣。(FTB)
民眾要提防通膨救濟金可能出現的詐騙。圖為透過現金卡付款者，收到的信封字樣。(FTB)

KTLA電視台報導，加州檢察長邦塔（Rob Banta）28日警告正在等待中產階級退稅，也就是通膨救濟金（inflation relief）的民眾，提防可能的詐騙者。

這項一次性付款是根據民眾收入、申請狀態和受撫養人數量而定，民眾收到的支票面額從200元至1050元不等，通常會通過直接付款或現金卡（dabit card，一稱借記卡）支付。

邦塔在一份聲明中表示，不幸的是，在加州人耐心等待存款或現金卡中的金額到帳時，有些不良行為者卻希望占便宜。「民眾千萬不要上當受騙，要知道會發生什麼，何時發生，且採取預防措施，保護自己與親人免於受騙傷害。」

邦塔的辦公室說，詐騙者會使用各種策略騙取民眾個資，最終竊取受害者財富，其中包括承諾加快付款速度。

總檢察長辦公室表示，第一批退款於2022年10月7日通過直接存款方式進行，12月24日開始以現金卡支付。預計付款將持續至明年1月14日。「任何聲稱可以更快拿到錢的人都是詐騙。」

這批救濟金由加州稅務局（California Franchise Tax Board ，FTB）發放，至28日為止，約一半已發放。

邦塔辦公室表示，民眾無需採取任何行動、或支付任何款項即可獲得退款。FTB已掌握直接存入民眾帳戶或現金卡所需的個人訊息。

此外，FBT也不會通過簡訊、電子郵件或電話與民眾聯繫。不要與任何透過這些方式聯繫者分享自己個資，即時他們聲稱與政府有關。

而通過現金卡付款的加州人，要知道信封上會寫著「不是帳單或廣告，關於您的中產階級救濟金退稅重要信息」字樣。未包含這些資訊的信件，可能是個騙局。

現金卡 加州 詐騙

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