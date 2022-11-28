我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國為何激起「白紙革命」？烏魯木齊延燒出反封控之怒

不見得是長春藤？讀這些大學 進矽谷大公司機率高

詐光獨居老婦積蓄200萬 1年後又上門行騙

記者趙健／哈仙達岡報導
李女士被騙時的筆記。（記者趙健／攝影）
李女士被騙時的筆記。（記者趙健／攝影）

近日，哈仙達岡（Hacienda Heights）83歲獨居的李女士收到一封以國稅局（IRS）名義的來信，信中顯示她有逾期19萬美元的稅款待繳，其中還包含罰金。李女士看到信後深感絕望，因為就在去年，她的所有資產積蓄近200萬已被騙得一乾二淨，不論這封來信的真假，她說自己都再也拿不出一分錢了。

乍看之下，這封信似乎沒有任何問題。國稅局的標誌、官方的電話和網站、國稅局的二維條碼、稅款的計算依據編碼，應有盡有。上面所有關於李女士的個人信息，也都完全正確。

信件中還清晰明確地印著：「已繳納稅款」2954.35美元，「應繳納稅款」18萬3118美元，「罰款」7219.55美元，「利息」5396.54美元，共計19萬2979.74美元。繳款截止期為12月7日。在信件的第三頁，還列出了相關利息的計算方式。

可能對於大部分年輕人來說，分辨這種騙子的信簡直易如反掌，只需幾秒鐘得判斷就可以將這封信丟進垃圾桶。但對於一位83歲的獨居長者來說，這非常困難。李女士說，她從沒有聽過此類詐騙的新聞、她不會通過國稅局網站查詢真偽、她也不知道怎麼打電話與國稅局核對，她更不清楚美國稅法流程。最重要的是，她一直以來都一個人生活，沒有人可以幫她。

令人痛心的是，李女士說：「我真的到現在還不知道這封信的真假。但打開這封信的時候我感到的只有絕望。因為不管它是真是假，我已經一無所有了，我哪還有錢交這麼多稅。」

去年，李女士在得知自己被騙一百多萬後，曾幾度想要自殺。當時，詐騙集團以「郵寄違禁品」為由，通過一系列精心策畫的詐騙和恐嚇行騙。甚至還給老人寄送「檢察機構及派出所的文件」，這些極度周詳的騙術和道具的聯合使用，讓李女士完全相信自己在無意中觸犯了法律。在2021年6月到7月之間，李女士五次向犯罪團夥匯錢，加上其餘股票等被騙資產，共計進200萬元。這位獨居老人親手將自己所有的積蓄全部交給了騙子。

時隔一年多，騙子竟然又來行騙。（記者趙健／攝影）
時隔一年多，騙子竟然又來行騙。（記者趙健／攝影）
信上列明拖欠稅款的利息。（記者趙健／攝影）
信上列明拖欠稅款的利息。（記者趙健／攝影）

國稅局 詐騙集團 股票

上一則

車斜停險被拖 蒙市警暖心親示範沒開罰單

延伸閱讀

美管轄台金融資料？ 假消息

美管轄台金融資料？ 假消息
現在就開始準備您的2022聯邦所得稅表

現在就開始準備您的2022聯邦所得稅表
會計師教祕招 不讓國稅局盯上你

會計師教祕招 不讓國稅局盯上你
避免國稅局查稅 會計師：申報支出抵扣要適度

避免國稅局查稅 會計師：申報支出抵扣要適度
稅務漫談／PPP不實豁免 國稅局整肅

稅務漫談／PPP不實豁免 國稅局整肅
參院調查：Medicare優勢計畫假冒國稅局 誤導老人投保

參院調查：Medicare優勢計畫假冒國稅局 誤導老人投保

熱門新聞

一對60歲的夫妻在停車場被兩女四男攻擊，老先生頭部受傷，當場失去意識。（取材自IG）

南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

2022-11-20 19:02
歹徒趁夜闖入住宅截圖。（受訪者提供）

南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災

2022-11-23 13:54
被告史瑞雪。（本報檔案照）

洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年

2022-11-22 13:48
趙女士的車是2012款凱美瑞，並無倒車影像。（受訪者提供）

「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯

2022-11-20 14:53
程女士已拒絕這份工作，但老闆還是多次發消息給她。（受訪者提供）

應聘奶茶店服務生 洛縣華女險遭殺豬盤 老闆作法露餡

2022-11-20 13:58
華女不幸在車禍中殞命。（取材自社群）

洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友

2022-11-27 16:20

超人氣

更多 >
中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁
Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝

Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝
在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵

在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵
洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友

洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友
上海烏魯木齊中路 27日晚警方開始逮捕抗議者

上海烏魯木齊中路 27日晚警方開始逮捕抗議者