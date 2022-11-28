詐光獨居老婦積蓄200萬 1年後又上門行騙

李女士被騙時的筆記。（記者趙健／攝影）

近日，哈仙達岡（Hacienda Heights）83歲獨居的李女士收到一封以國稅局 （IRS）名義的來信，信中顯示她有逾期19萬美元的稅款待繳，其中還包含罰金。李女士看到信後深感絕望，因為就在去年，她的所有資產積蓄近200萬已被騙得一乾二淨，不論這封來信的真假，她說自己都再也拿不出一分錢了。

乍看之下，這封信似乎沒有任何問題。國稅局的標誌、官方的電話和網站、國稅局的二維條碼、稅款的計算依據編碼，應有盡有。上面所有關於李女士的個人信息，也都完全正確。

信件中還清晰明確地印著：「已繳納稅款」2954.35美元，「應繳納稅款」18萬3118美元，「罰款」7219.55美元，「利息」5396.54美元，共計19萬2979.74美元。繳款截止期為12月7日。在信件的第三頁，還列出了相關利息的計算方式。

可能對於大部分年輕人來說，分辨這種騙子的信簡直易如反掌，只需幾秒鐘得判斷就可以將這封信丟進垃圾桶。但對於一位83歲的獨居長者來說，這非常困難。李女士說，她從沒有聽過此類詐騙的新聞、她不會通過國稅局網站查詢真偽、她也不知道怎麼打電話與國稅局核對，她更不清楚美國稅法流程。最重要的是，她一直以來都一個人生活，沒有人可以幫她。

令人痛心的是，李女士說：「我真的到現在還不知道這封信的真假。但打開這封信的時候我感到的只有絕望。因為不管它是真是假，我已經一無所有了，我哪還有錢交這麼多稅。」