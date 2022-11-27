我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／1994年後上座率最高的比賽 8.8萬人看梅西贏球

上海數百群眾悼新疆大火死者 高喊共產黨下台 與警衝突

高檔二手車 跌幅很可觀 蘭博基尼休旅車一次下殺4萬

記者朱敏梓／洛杉磯報導
蘭博基尼休旅車Urus半年跌了4萬。（圖：受訪者提供）
蘭博基尼休旅車Urus半年跌了4萬。（圖：受訪者提供）

北美車市降溫，不僅新車溢價變得沒那麼誇張，二手車市也不再像去年和今年初那樣瘋狂，根據作為經銷商批發車價權威參考的Manheim市場報告，近幾個月來，二手車批發價格（經銷商在拍賣場上支付的價格）有所下降，二手車價格開始逐漸回歸「正常」。

根據曼海姆二手車價值指數（Manheim Used Vehicle Value Index）顯示，10月上半月，美國二手車批發價格維持近期的下跌趨勢，比9月下降2%；二手車價值指數比2021年10月下降10.3%。

位於洛杉磯工業市（city of industry）的華人二手車商王先生表示，去年甚至年初二手車市場高峰期時，二手車價格比新車還要高，因為新車一車難求，熱門車型都要等很久，因此買家紛紛轉向二手車市場。但是最近二手車開始跌價，買的人也少了，原因是汽車的庫存量上來了。二手車各種車型，無論是入門車、性能車或是豪華車，都紛紛跌價，其中豪華車跌價尤其慘烈。他的車行去年收了一輛蘭博基尼（Lamborghini）休旅車Urus，當時的拍賣行指導價為25萬元，近半年來開始迅速下跌，現在拍賣行指導價僅21萬元。

對於想要賣二手車的民眾來說，車價也不再那麼「保值」。王先生表示，之前有客戶出售賓士休旅車G300，顧客購入二手車時是2萬7000元，開了一年後，去年下半年拿來店裡賣，仍然能賣出2萬7000元價格。但是現在，即使是CarMax這種大型二手車經銷商，也無法再給出這樣高的價格。不過有一種車例外，王先生補充，例如特斯拉這類電動車，依舊是一車難求，好些二手車都比新車貴。

二手車價格下降，一方面是由於汽車庫存量上升。截至2022年9月，美國二手車經銷商擁有246萬輛汽車庫存，這比去年9月的庫存數字高出10%。而更重要的是，處於高點的利率讓許多買家打了「退堂鼓」。

對此王先生稱，大部分的買家，尤其是對於許多美國人來說，即使購買二手車，也會考慮貸款購買。然而當前的利率實在是太高了，所以許多人都是考慮再三，決定不買。

根據美國汽車庫存和信息在線資源 Edmunds 的數據，2021年第三季度二手車貸款的平均利率為7.4%，而2022年第三季度平均利率為9.0%，隨著美聯儲提高其基準利率，這些利率預計會上升。

以Edmunds全國平均水平的每月付款額為例，在2021年第三季度，如果使用平均貸款金額以7.4%的平均利率， 70個月的期限（不包括銷售稅或首付）來算，那麼每月還款額約為511元。而在2022年第三季度，如果使用平均貸款金額以9.0%的平均利率，同樣是70個月期限，每月還款額為578元，這也就意味著2022年平均值比2021年平均值每月多支付約67元，一年算下來，要多付800元。

二手車 利率 貸款

上一則

民進黨敗選 洛城藍綠點評得失

下一則

新車價回軟 加價購從8000降到2000元

延伸閱讀

賊帶正妹開奔馳 專偷轉換器 阿市華人同一地點2年3度遭殃

賊帶正妹開奔馳 專偷轉換器 阿市華人同一地點2年3度遭殃
竊賊開20萬名車 三人聯手偷百元零件

竊賊開20萬名車 三人聯手偷百元零件
洛縣「富豪」團夥開20多萬元名車 只偷百元零件

洛縣「富豪」團夥開20多萬元名車 只偷百元零件
洛縣二手車價格回落 高端車跌慘 半年跌4萬

洛縣二手車價格回落 高端車跌慘 半年跌4萬
行情動盪起伏 空頭大發利市

行情動盪起伏 空頭大發利市
現代汽車IONIQ 5 獲最佳休旅車及電動車獎

現代汽車IONIQ 5 獲最佳休旅車及電動車獎

熱門新聞

一對60歲的夫妻在停車場被兩女四男攻擊，老先生頭部受傷，當場失去意識。（取材自IG）

南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

2022-11-20 19:02
歹徒趁夜闖入住宅截圖。（受訪者提供）

南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災

2022-11-23 13:54
被告史瑞雪。（本報檔案照）

洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年

2022-11-22 13:48
趙女士的車是2012款凱美瑞，並無倒車影像。（受訪者提供）

「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯

2022-11-20 14:53
程女士已拒絕這份工作，但老闆還是多次發消息給她。（受訪者提供）

應聘奶茶店服務生 洛縣華女險遭殺豬盤 老闆作法露餡

2022-11-20 13:58
溫哥華國際機場成了陳先生的「噩夢」。（圖：受訪者提供）

9月賭城之旅轉溫哥華 被加海關沒收17萬 台客追回有望

2022-11-24 02:20

超人氣

更多 >
台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看

台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看
蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱

蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱
民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎

民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎
史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席

史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席
「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖

「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖