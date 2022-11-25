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疫後首度團聚 華人珍惜感恩節 超市買氣旺

記者邵敏／洛杉磯報導
Vons的火雞套餐售價8.99元，到了下午已所剩無幾。（記者邵敏／攝影）
Vons的火雞套餐售價8.99元，到了下午已所剩無幾。（記者邵敏／攝影）

今年感恩節對於一些南加華人來說意義非凡，新冠疫情以來親人首次團聚，一些華人父母近期從中國趕來探望子女，入鄉隨俗準備著感恩節大餐，慶祝一家人難得的相守。

洛杉磯縣阿罕布拉市（Alhambra）居民曾女士，一大早就開始忙碌地準備感恩節當晚的大餐。曾女士月前剛喜獲男寶一枚，如今兒女雙全，母親也特意從中國飛到洛杉磯與女兒一家團聚。曾女士不無感慨地說：「疫情開始後，我就再也沒有回過中國，和媽媽差不多三年沒見了，這次她好不容易過來跟我們團聚，感覺一家人相守在一起比什麼都重要。入鄉隨俗，我們也過一次熱鬧的感恩節，感恩一家人平安健康。」

這是疫情得到控制後的第一個感恩節，除了家人相聚外，不少華人呼朋喚友共同慶祝。艾爾蒙地市（El Monte）的蔡先生，節日當天特意趕到亞凱迪亞市（Arcadia）的大華超市買蛋糕，他興奮地說晚上十幾個人聚餐，朋友掌勺，大餐包括烤火雞、白斬雞、魚肚羹等，「朋友讓我什麼都不要準備，過去吃就好，大家聚在一起就開心，我準備買個蛋糕帶過去。」

蔡先生記得去年的感恩節疫情仍然嚴重，朋友們不敢相聚，因此格外珍惜現在的日子，他還說孩子們已經長大，有自己的慶祝方式，「年輕人聚在一起吃飯娛樂，我們年紀大的老朋友在一起也很開心，吃完飯後唱唱歌，很熱鬧。」

11月24日（周四）感恩節中午，亞市大華超市人頭攢動，很多人都趕在最後時間採購晚餐食材。甜品區推出優惠活動，工作人員切了一個大巧克力蛋糕，請顧客免費品嚐，色彩繽紛的節日蛋糕也在打折，22.99元的黑森林蛋糕、水蜜桃蛋糕折後價是17.99元。

超市裡的火鍋區、海鮮區最為熱鬧，很多華人不喜歡火雞的口味，感恩節就選擇吃火鍋代替。亞市居民方女士帶著孩子正在選購，她買了羊肉片、牛肉片、豆腐皮、肉丸等多種食材，還買了螃蟹、大蝦，「火鍋方便又好吃，所有的食材都可以放在裡面一起煮。」方女士說自己平日忙著上班，因此趕著最後的採購時間來超市，「海鮮一定要買新鮮的，回家馬上就可以處理這些食材了。」

據悉感恩節當天，一些洋超市關門歇業，但亞凱迪亞市的Vons超市節日依然正常營業，且人氣很旺，當天的火雞套餐非常實惠，售價8.99元，包括一個主菜、兩個配菜，到了下午套餐已所剩無幾。

Vons的鮮花區最為熱鬧，不少華人特意來這裡選購各色鮮花，增添節日喜慶。亞市居民唐小姐的購物車上已經放了多把鮮花，她準備回家自己插花，「節日肯定少不了鮮花，晚上我們去公婆家吃飯，帶一束精心搭配的鮮花送給老人。」

唐小姐的丈夫是老外家庭，感恩節對他們來說是一年中最重要的節日，唐小姐表示比聖誕節更隆重，晚上大家庭20多人一起聚餐，包括在外州求學、工作的家人也特意趕回來，「我今天的任務主要是準備兩個特色甜點，再做一個涼拌茄子的配菜，每個人都有自己的任務，到了晚上大家一起分享。」

很多華人不喜歡火雞的口味，感恩節就選擇吃火鍋代替。（記者邵敏／攝影）
很多華人不喜歡火雞的口味，感恩節就選擇吃火鍋代替。（記者邵敏／攝影）
超市工作人員切了一個巧克力蛋糕，請顧客免費品嚐。（記者邵敏／攝影）
超市工作人員切了一個巧克力蛋糕，請顧客免費品嚐。（記者邵敏／攝影）
Vons的鮮花區很熱鬧，不少華人特意來這裡選購各色鮮花。（記者邵敏／攝影）
Vons的鮮花區很熱鬧，不少華人特意來這裡選購各色鮮花。（記者邵敏／攝影）
亞市大華超市甜品區推出優惠活動。（記者邵敏／攝影）
亞市大華超市甜品區推出優惠活動。（記者邵敏／攝影）
超市人頭攢動，很多人都趕在感恩節最後時間採購晚餐食材。（記者邵敏／攝影）
超市人頭攢動，很多人都趕在感恩節最後時間採購晚餐食材。（記者邵敏／攝影）
亞市的Vons超市節日依然正常營業，且人氣很旺。（記者邵敏／攝影）
亞市的Vons超市節日依然正常營業，且人氣很旺。（記者邵敏／攝影）

華人 疫情 亞凱迪亞

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餐館堂食外賣爆棚 火雞價高仍搶手

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