餐館堂食外賣爆棚 火雞價高仍搶手

號稱「火鷄全城最低價」的羅斯密888海珍酒家，感恩節當天500多個座位的大堂從上午9時到午後幾小時座無虛席。（記者楊青／攝影）

聖蓋博 谷華資商家24日感恩節當天出現疫情 三年以來最高指數人氣，大型餐館堂食、超市現購、燒臘、火鍋羊肉外賣均人氣爆棚，店家喜出望外。

聖蓋博谷華人 聚居城市的華資超市，從當天上午開門就已開始門庭若市，停車場一位難求，超市魚肉部、海鮮部、生菜部、水果部，連調料和零食部前都是人流不斷，不少上班的民眾更是趕在最後一分鐘採購食材，打造當晚的感恩大餐。

蒙特利公園市、聖蓋博、羅斯密和東區的各大火鍋羊肉、牛肉專賣店，當天一大早即大排長龍，一些店家的人龍在停車場上繞了好幾道彎，店家全員上陣，切肉、過秤、裝盒，馬不停蹄，許多民眾一買就是好幾磅，來去匆匆。當天中午前往購買的林太太表示，全家八口人，往年都是到中餐館開宴席，今年全家一致贊成火鍋圍爐。她一早到羅斯密的一家羊肉店採購，沒想到排隊太長，接連換了三個地方還是人很多，最後只好耐心排長隊等候，為買十磅羊肉，足足花了近三個小時。不少火鍋羊肉專賣店表示，他們當天羊肉片的銷售量將近2000磅。

因為物價高漲，今年的火鷄價格在去年大幅上漲的基礎上再度飆升，一些餐飲商家也因成本太高而減少或暫停製作外賣烤火鷄，使得繼續供應外賣火鷄的商家生意比往年倍加忙碌。號稱「火鷄全城最低價」的羅斯密888海珍酒家，民眾的火雞訂單貼滿兩面大牆壁，領取烤火鷄的人隊從上午9點開始一直持續到下午4點。

「我們的火雞師傅幾乎一夜沒睡，幾百只火雞都是新鮮烤製」。感恩節當天數十名員工全部上崗，該店總經理Lucy陳表示，最想不到的是感恩節當天一早湧來的飲早茶人潮，一波接連一波，500多個座位的大堂從上午9時到午後幾小時座無虛席，同時在門口等候的一直至少維持近百人。她表示，原來以為大家今年都在家自製感恩大餐，節前預先的訂位也沒有特別多，完全沒想到臨時進來的客人超級爆棚。

聖蓋博全統廣場的傳統燒臘美食店當天也是大排長龍，店家準備的數百隻火雞、燒雞、燒鴨、烤乳豬，午後不久已全部銷售一空。