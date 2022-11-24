新冠確診一周增39% 感恩節聚會小心

洛縣衛生局長費若（Barbara Ferrer，左）。（本報資料照片）

隨著洛杉磯縣逐漸步入冬季，新冠肺炎病例又開始上升。根據洛縣 公共衛生局報告，23日新增逾3000例新冠患者，因檢測陽性並住院的病人則近八百例。

根據洛縣衛生局數據，近7日平均每日的陽性確診率不斷攀升，23日達9.4%，一周前為6.5%。截至23日，因確診陽性而正在住院的病人全縣共794人，其中101人病情嚴重，需住加護病房。23日因新冠死亡的新增案例為10例，在整個疫情 期間洛縣死亡人數共計約3萬4000多。

洛縣截至23日的這一周每日平均新增新冠病例1971例，較前一周增加39%。而這些官方數據其實低於實際確診人數，因為很多使用居家新冠測試的人不會將結果匯報給主管單位。同時，許多患有新冠的人可能沒意識到患病，或不想參與檢測。

從11月初開始，洛縣的新冠確診數就呈上升趨勢，這給相關部門重新敲響警鐘，強烈建議居民重新戴上口罩，尤其是在公共室內場所。

「感恩節假期將近，我希望將最誠摯的祝福送給洛縣的居民們，」洛縣衛生局長費若（Barbara Ferrer）表示，「我感謝參與防範新冠疫情的所有人，也希望大家能持續關注疫情，積極注射疫苗和新推出的加強針，以保護個人和家人健康。尤其是感恩和聖誕假期將近，注射疫苗能讓大家更安全地團聚和出行。」

費若同時強調，除了新冠，還有其他的呼吸道疾病在洛縣盛行，包括流感和呼吸道合胞病毒（RSV）等。她建議居民們盡快注射流感疫苗 ，以全面地保護個人健康。

衛生局也建議，在感恩節期間如果有新冠症狀或感到身體不適，應盡量居家觀察。