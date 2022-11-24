9月賭城之旅轉溫哥華 被加海關沒收17萬 台客追回有望

溫哥華國際機場成了陳先生的「噩夢」。（圖：受訪者提供）

台灣遊客陳先生和同伴在加拿大 海關遭遇17萬美元現金被無故沒收，經歷整整三個多月杳無音信，近日，終於從加拿大海關處得到了一點回音，他們被沒收的大量現金有了追回的可能性。

9月初，陳先生與同伴在結束了「賭城之旅」後，本計畫從拉斯維加斯（Las Vegas）飛往加拿大溫哥華繼續旅行，卻沒想到落地加拿大，卻慘遭當地海關拘留四日，隨身攜帶共計17萬4200美元現金也全部被沒收。

陳先生稱，這些現金在出境台灣和入境美國時均已按要求申報，並且他還特地準備能夠證明這些資金合法性的材料。但他怎麼也想不到，加拿大海關竟能以「無理由」沒收這些現金，並且關押拘留了他四天。陳先生回憶自己被關進一間「只有一張椅子和一個馬桶的房間」，四天後才被押回機場遣返 美國。 「那時被關在裡面，手機被沒收，無法與外界聯絡，也無法拍照留證據，十分氣憤又非常害怕。而且當時我身上所有的衣服繩子、褲帶、鞋帶都被他們剪掉，理由竟然說是為了防止我自殺。」

當時陳先生接受採訪時表示，之所以隨身攜帶大量現金，主要是怕跨國轉帳時遇到被銀行凍結，萬一有什麼解釋不清的地方還得飛回美國解釋。況且他以為所有現金只要主動申報，並且有合法依據就不會存在問題。

被遣返後，陳先生立即開始通過加拿大邊境 服務局 （CBSA）的官方渠道進行申訴，但在之後很長一段時間裡，陳先生都沒有收到任何回音，更沒有任何電話渠道可以諮詢進展。在加拿大海關發生的事情，陳先生只有手中的一張收據。陳先生說，「這些日子什麼消息都沒有，我真的很擔心，打算再過一陣子就去求助台灣駐加拿大辦事處。」

直到近日，陳先生終於等來了加拿大海關的一封郵件。裡面包含了本次案件編號、沒收金額明細，以及詳細的口供紀錄。這讓陳先生心裡多少踏實了一些，至少事情的經過總算是有「正規紀錄」了。陳先生也按照郵件要求額外補充了銀行轉帳紀錄，雖然回覆的郵件看起來又要「石沉大海」一段時間，但不管怎樣，這下總算有了一線希望。

根據加拿大海關規定，被沒收現金的旅客可向加拿大邊境服務局申訴。申訴時需提供來自證人的陳述書以證明這筆錢不是通過非法活動獲得。如申訴獲得批准，旅客便可以拿回被沒收的錢，但需繳納500至5000元加幣的罰款。不過申訴過程耗時較長，申訴流程耗時一般在三至十個月。如果被沒收的現金數額巨大，或者旅客擔心會在海關留下不良紀錄，也可以聘請專業律師申訴。